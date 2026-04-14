ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता विफल हो गई थी। इस बीच खबर आ रही है कि 15 दिन के सीजफायर खत्म होने से पहले ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से आमने-सामने की बैठक कर सकते हैं। हालांकि तारीख और जगह अभी तक तय नहीं हो पाया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक और आमने-सामने मीटिंग करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है।

जल्द आ सकती है तारीख

अधिकारी आने वाले दिनों में ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों के साथ चल रही बातचीत की प्रगति के आधार पर संभावित तारीखों और जगहों का रिव्यू कर रहे हैं। CNN के हवाले से सूत्र ने कहा, “अगर चीजें उस दिशा में बढ़ती हैं तो हमें जल्दी से कुछ करने के लिए तैयार रहना होगा।”

तुर्की कर रहा कोशिश

11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई मैराथन मीटिंग में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, ओमान और दूसरे देशों के सीनियर अमेरिकी अधिकारियों और मध्यस्थों के बीच हफ्तों की बातचीत का नतीजा निकला। एक क्षेत्रीय सूत्र ने CNN को बताया कि बातचीत का एक और दौर अभी भी मुमकिन है और खबर है कि तुर्की दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए काम कर रहा है।

बातचीत के लिए इस्लामाबाद को फाइनल करने से पहले, जिनेवा, वियना और इस्तांबुल समेत कई जगहों पर विचार किया जा रहा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने कहा कि जिनेवा और इस्लामाबाद में फिर से बातचीत के एक और दौर के लिए संभावित जगहों के तौर पर चर्चा हो रही है। बातचीत से जुड़े लोगों ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद है कि डिप्लोमैटिक कामयाबी अभी भी मिल सकती है।

बढ़ सकती है सीजफ़ायर की डेडलाइन

दोनों पक्ष बातचीत के लिए और समय देने के लिए सीज़फ़ायर की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। इस बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने कन्फर्म किया कि अमेरिकी और ईरान के बीच बातचीत जारी है। CNN के हवाले से अधिकारी ने कहा, “अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बातचीत हो रही है और समझौता करने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं।” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सोमवार को पहले प्रशासन से संपर्क किया था, और दावा किया कि वह बहुत बुरी तरह से डील करना चाहेगा।

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अमेरिका के साथ दो हफ्ते से सीजफायर के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आंशिक तौर पर बंद रखा है। उसने होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों से टोल वसूलने से भी इनकार किया। पढ़ें पूरी खबर