ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम पर सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं इसका ऐलान किया है। पिछले कुछ महीनों से जारी इस भीषण संघर्ष ने भारी तबाही मचाई। ईरान में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी। वहीं, क्षेत्रीय अस्थिरता और तेल आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंताओं के कारण पूरी दुनिया पर भी इसका असर पड़ा। तेल संकट गहराया और महंगाई ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।

अब जब इस संघर्ष पर युद्धविराम लग चुका है, तो जनसत्ता ने इस ईरान-अमेरिका युद्ध का एक विस्तृत डेटा विश्लेषण तैयार किया है। आपके लिए यहां एक इंटरैक्टिव इन्फोग्राफिक प्रस्तुत किया गया है जहां एक क्लिक पर आप जान सकेंगे कि इस संघर्ष से ईरान को कितना नुकसान हुआ, अमेरिका को कितनी कीमत चुकानी पड़ी और इजरायल में हालात कैसे रहे।

इसके अलावा, इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और आम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा भी यहां उपलब्ध कराया गया है। जनसत्ता ने विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्र कर यह विशेष विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है-