ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम पर सहमति बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं इसका ऐलान किया है। पिछले कुछ महीनों से जारी इस भीषण संघर्ष ने भारी तबाही मचाई। ईरान में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी। वहीं, क्षेत्रीय अस्थिरता और तेल आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंताओं के कारण पूरी दुनिया पर भी इसका असर पड़ा। तेल संकट गहराया और महंगाई ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।

अब जब इस संघर्ष पर युद्धविराम लग चुका है, तो जनसत्ता ने इस ईरान-अमेरिका युद्ध का एक विस्तृत डेटा विश्लेषण तैयार किया है। आपके लिए यहां एक इंटरैक्टिव इन्फोग्राफिक प्रस्तुत किया गया है जहां एक क्लिक पर आप जान सकेंगे कि इस संघर्ष से ईरान को कितना नुकसान हुआ, अमेरिका को कितनी कीमत चुकानी पड़ी और इजरायल में हालात कैसे रहे।

इसके अलावा, इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और आम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा भी यहां उपलब्ध कराया गया है। जनसत्ता ने विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्र कर यह विशेष विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है-

युद्ध विशेष विश्लेषण
ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध: किसे कितना नुकसान?
छह हफ्ते के युद्ध में ईरान, इजरायल और अमेरिका को भारी नुकसान — और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर
ईरान
इजरायल
अमेरिका
होर्मुज
वैश्विक असर
आर्थिक नुकसान
ईरान को 140-145 अरब डॉलर का नुकसान
छह हफ्ते के युद्ध में ईरान को अनुमानित 140 से 145 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस आकलनों पर आधारित है। इजरायल के जेरूसलम पोस्ट ने भी अल अरेबिया के हवाले से यही आंकड़े प्रकाशित किए हैं।
$142B
अनुमानित आर्थिक नुकसान (डॉलर)
2,076
अनुमानित मौतें (सैनिक और नागरिक)
26,500
अनुमानित घायल
बुनियादी ढांचे को नुकसान
आवासीय इकाइयां
1,00,000+
व्यावसायिक इकाइयां
23,500
स्कूल व शिक्षा केंद्र
857
चिकित्सा सुविधाएं
339
विश्वविद्यालय
32
ईंधन भंडार
5
सैन्य क्षमता को नुकसान
4 मुख्य मिसाइल उत्पादन केंद्र — खोजीर, परचीन, हाकिमिया और शाहरूद — को भारी नुकसान पहुंचा।
29 से अधिक मिसाइल लॉन्च साइट पहले चार हफ्तों में नष्ट। 160-190 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर खत्म।
66% से अधिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन सुविधाएं तथा जहाज निर्माण बुनियादी ढांचा नष्ट।
स्रोत: Al Arabiya, Jerusalem Post, Washington Post, ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस आकलन
आर्थिक नुकसान
इजरायल को 17.5 अरब डॉलर का नुकसान
इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के साथ हुए युद्ध में इजरायल को अनुमानित 17.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके अलावा हथियारों, गोला-बारूद और भंडार की पुनः पूर्ति पर भी अरबों डॉलर खर्च हुए।
$17.5B
युद्ध में कुल नुकसान (अनुमानित)
$2.93B
प्रति सप्ताह अनुमानित आर्थिक नुकसान
9.4B
शेकेल साप्ताहिक नुकसान (वित्त मंत्रालय)
इजरायल पर हमले — लक्ष्य के अनुसार (US-इजरायल के ईरान पर हमले)
अमेरिका-इजरायल ने ईरान के किन ठिकानों पर कितने हमले किए
बैलिस्टिक मिसाइल
700
कमांड और कंट्रोल
500
लॉन्चर
450
वायु रक्षा
350
ड्रोन
250
नौसैनिक जहाज
155
परमाणु सुविधाएं
7
इजरायल के होम फ्रंट कमांड की “रेड” पाबंदियों के कारण स्कूल बंद, कार्यस्थल पर आवागमन सीमित और रिजर्व सेना की तैनाती हुई — जिससे अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।
स्रोत: इजरायली वित्त मंत्रालय, इजरायली मीडिया रिपोर्ट, INSS
अमेरिकी नुकसान
अमेरिका को 58 अरब डॉलर का नुकसान — वास्तविक आंकड़ा और अधिक?
पेंटागन के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका को अब तक लगभग 58 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। लेकिन स्वतंत्र विशेषज्ञों और थिंक टैंकों का मानना है कि वास्तविक नुकसान सैकड़ों अरब डॉलर तक हो सकता है।
$58B
पेंटागन का आधिकारिक आंकड़ा
$47B
CSIS का अनुमान (अप्रैल तक)
$200B+
व्हाइट हाउस की कांग्रेस में मांग
अमेरिकी सैन्य हानि
13-15 अमेरिकी सैनिकों की मौत — ज्यादातर युद्ध के शुरुआती चरण में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से।
381 से 538 अमेरिकी सैनिक घायल — मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों से।
अमेरिकी पेट्रोल पर असर
1
युद्ध से पहले पेट्रोल की कीमत (प्रति गैलन)
$2.90
2
युद्ध के बाद पेट्रोल की कीमत (प्रति गैलन)
$4.00
3
कैलिफोर्निया में अधिकतम कीमत
~$6.00
4
AEI थिंक टैंक का न्यूनतम अनुमान
$25B
5
AEI थिंक टैंक का उच्च अनुमान
$34B
स्रोत: Pentagon, CSIS, AEI, White House, Financial Times
होर्मुज जलडमरूमध्य
दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग पर ताला
ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण कर खाड़ी में व्यापारिक जहाजरानी को ठप कर दिया। युद्ध से पहले रोज करीब 100 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे। लेकिन लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के अनुसार 18 मई से 7 जून के बीच सिर्फ 127 जहाज ही इस जलमार्ग से गुजरे।
100
रोज जहाज — युद्ध से पहले
127
कुल जहाज (18 मई – 7 जून)
20 दिन
अवधि जिसमें 127 जहाज गुजरे
ईरान ने खाड़ी देशों पर 6,000 से अधिक हमले किए
28 फरवरी – 12 जून 2026 के बीच ईरान के हमले (INSS)
UAE (संयुक्त)
2843
कुवैत
1263
सऊदी अरब
1020
बहरीन
720
कतर
338
ओमान
66
ब्रेंट क्रूड की कीमत युद्ध शुरू होते ही उछली — $80 से बढ़कर $100 से भी ऊपर पहुंची। इससे एशिया में ऊर्जा संकट गहरा गया।
स्रोत: Lloyd’s List Intelligence, INSS, Financial Times
वैश्विक असर
विश्व बैंक ने दो-तिहाई देशों के विकास अनुमान घटाए
युद्ध के कारण एशिया में सबसे पहले असर दिखा, लेकिन वैश्विक प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक रहा। विश्व बैंक ने दो-तिहाई देशों के विकास अनुमान घटाए। वैश्विक विकास दर 2025 के 2.9% से घटकर 2026 में 2.5% रहने का अनुमान है।
2.9%
2025 में वैश्विक विकास दर (अनुमान)
2.5%
2026 में वैश्विक विकास दर (संशोधित)
OECD विकास अनुमान — प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं (दिसंबर 2025 से जून 2026 में बदलाव)
US
अमेरिका
+2%
CA
कनाडा
1.2%
EU
यूरो क्षेत्र
0.8%
UK
ब्रिटेन
0.9%
DE
जर्मनी
0.7%
FR
फ्रांस
0.7%
IT
इटली
0.5%
OECD ने दिसंबर 2025 की तुलना में जून 2026 में यूरोप के अधिकांश देशों के विकास अनुमान घटाए। सिर्फ अमेरिका का अनुमान बढ़ा जो युद्ध का सबसे बड़ा सैन्य खर्चकर्ता भी रहा।
प्राकृतिक गैस की कीमतें भी उछलीं। यूरोपीय बाजार में गैस 30 यूरो/MWh से बढ़कर 60 यूरो/MWh के करीब पहुंची जिससे यूरोप में ऊर्जा लागत दोगुनी हो गई।
स्रोत: विश्व बैंक, OECD, Financial Times
स्रोत: Al Arabiya, Jerusalem Post, Pentagon, CSIS, AEI, INSS, Lloyd’s List Intelligence, World Bank, OECD, Financial Times | जून 2026 तक के आंकड़े
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