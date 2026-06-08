अमेरिका-इजरायल के साथ युद्ध के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद कई जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने के लिए गैरकानूनी तरीके अपना रहे हैं। कई जहाजों ने अपने ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) ट्रांसपोंडर बंद कर दिए हैं ताकि वे अधिकारियों और दूसरे जहाजों को लगभग दिखाई न दें। यह डार्क शिपिंग प्रैक्टिस मामूली नहीं है। पहले ज़्यादातर बैन ईरानी और रूसी तेल ले जाने वाले ‘शैडो फ्लीट’ तक ही सीमित रही है। लेकिन युद्ध के बाद अब दूसरे देश भी ये तरीका अपना रहे हैं। होर्मुज से गुजरने वाले एनर्जी टैंकरों के लिए पकड़े जाने से बचना जरूरी हो गया है।

ईरान युद्ध ने होर्मुज स्ट्रेट ट्रैफिक को कम कर दिया है?

ट्रैकिंग सिस्टम को बंद करना इतना खतरनाक भी है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया भर में तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का 20 फीसदी हिस्सा गुजरता था। धमकियों और कुछ जहाजों पर हमलों के कारण यहां से समुद्री ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। भारत अपने एनर्जी इंपोर्ट के लिए होर्मुज पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। भारत का 40% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट, 60% LNG इंपोर्ट और 90% लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) इंपोर्ट इसी रास्ते से होता था जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। पिछले तीन महीनों में होर्मुज के जरिए भारत पहुंचने वाले कई एनर्जी कार्गो भी पार करते ही गायब हो गए।

सबसे हालिया उदाहरण LNG टैंकर अल हमरा था, जिसे अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की एक शाखा चलाती थी। व्यापार सूत्रों ने बताया कि अल हमरा ने अपना ट्रांसपोंडर बंद करके कई दिनों तक अपनी लोकेशन नहीं बताई थी और फिर 23 मई को होर्मुज पार करने के बाद मैप पर फिर से दिखाई दिया। यह 26 मई को गुजरात के दाहेज पहुंचा।

एनर्जी और फ्रेट मार्केट एनालिटिक्स फर्म वोर्टेक्सा में मैरीटाइम रिस्क और इंटेलिजेंस की डायरेक्टर क्लेयर जंगमैन ने हाल ही में एक नोट में कहा, “जो व्यवहार ईरान से जुड़े जहाजों से जुड़ा था, वह अब काफी बढ़ गया है। गैर-ईरानी ऑपरेटर अब स्ट्रेट (होर्मुज) से ज़्यादातर डार्क आउटबाउंड लोडेड ट्रांज़िट के लिए ज़िम्मेदार हैं। होर्मुज के ज़रिए AIS-ऑफ मूवमेंट अब सिर्फ़ बैन से बचने का सिग्नल नहीं है बल्कि ये टकराव, ऑपरेशनल अनिश्चितता और दुनिया के सबसे ज़रूरी एनर्जी चोकपॉइंट्स में से एक से गल्फ कार्गो को आगे बढ़ाने की ज़रूरत के लिए एक बड़ा कमर्शियल रिस्पॉन्स बन गए हैं।”

होर्मुज से डार्क ट्रांज़िट में आई तेज़ी

इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइज़ेशन (IMO) की गाइडलाइंस के मुताबिक जब कोई जहाज़ चल रहा हो तो AIS हमेशा चालू रहना चाहिए, जब तक कि जहाज़ का कैप्टन यह तय न कर ले कि जानकारी ब्रॉडकास्ट करना उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए खतरा है। AIS को सुरक्षित मैरीटाइम नेविगेशन के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। ट्रांसपोंडर बंद करने से जहाज का पता नहीं चल पाता और वह दूसरे जहाजों के सिस्टम से दिखाई नहीं देता, जिससे समुद्र में टक्कर का खतरा काफी बढ़ सकता है। होर्मुज जैसे भीड़भाड़ वाले पानी के रास्तों पर यह खतरा और भी बढ़ जाता है।