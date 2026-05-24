ईरान-अमेरिका शांति समझौते के बीच अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ईरान अब एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए राजी हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते के तहत एनरिच्ड यूरेनियम के अपने भंडार को छोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की है। इस समझौते का उद्देश्य चल रहे संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है।

रिपोर्ट में दो अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि तेहरान ने यूरेनियम के भंडार को छोड़ने की सामान्य प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि ऐसा करने की सटीक प्रक्रिया पर औपचारिक परमाणु वार्ता के दौरान बाद में बातचीत की जाएगी। ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार का मुद्दा युद्ध समाप्त करने को लेकर हुई चर्चाओं में वाशिंगटन की प्रमुख मांगों में से एक रहा है।

ईरान ने शुरू में समझौते के पहले चरण में यूरेनियम मुद्दे को शामिल करने का विरोध किया था और इसे बाद की वार्ताओं के लिए टालना चाहता था। हालांकि, न्यूयॉर्क टाइम्स खबरों के अनुसार, अमेरिकी वार्ताकारों ने मध्यस्थों के माध्यम से यह संदेश दिया कि यदि तेहरान की ओर से कोई प्रारंभिक प्रतिबद्धता नहीं मिलती है, तो वाशिंगटन वार्ता से हट जाएगा और सैन्य अभियान फिर से शुरू कर देगा।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य योजनाकारों ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के यूरेनियम भंडार को निशाना बनाने के विकल्प विकसित किए थे, जिसका अधिकांश हिस्सा इस्फ़हान परमाणु संयंत्र में भूमिगत रूप से संग्रहीत माना जाता है। चर्चा किए गए विकल्पों में बंकर-नष्ट करने वाले हमले और यहां तक ​​कि एक संभावित अमेरिकी-इजरायली कमांडो छापा भी शामिल था। हालांकि बाद वाले को कभी मंजूरी नहीं मिली।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, ईरान के पास लगभग 970 पाउंड यूरेनियम है, जिसे 60 प्रतिशत तक समृद्ध किया गया है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि यदि इसे और समृद्ध किया जाए तो यह भंडार कई परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त हो सकता है।

विचाराधीन संभावित विकल्पों में से एक यह हो सकता है कि ईरान इस भंडार को रूस को सौंप दे, जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान हुए 2015 के परमाणु समझौते के तहत व्यवस्था की गई थी। एक अन्य संभावना यह हो सकती है कि यूरेनियम को कम संवर्धन स्तर में परिवर्तित किया जाए जो हथियारों के उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो।

ट्रम्प का कहना है कि समझौते पर ‘काफी हद तक बातचीत हो चुकी है’

यह घटनाक्रम ईरान-अमेरिका वार्ता में संभावित सफलता को लेकर बढ़ती आशाओं के बीच आया है। इससे पहले, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर “काफी हद तक बातचीत” हो चुकी है।

ट्रंप ने कहा कि “अंतिम पहलुओं और विवरणों” पर अभी भी चर्चा चल रही है और प्रस्तावित व्यवस्था को “शांति से संबंधित समझौता ज्ञापन” के रूप में वर्णित किया। विचाराधीन मसौदा ढांचे में युद्ध की समाप्ति की औपचारिक घोषणा होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 30 से 60 दिनों तक चलने वाली नई बातचीत शुरू करना शामिल हो सकता है।

हालांकि, ईरान का कहना है कि परमाणु मुद्दे फिलहाल चल रही बातचीत का हिस्सा नहीं हैं। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने प्रस्तावित समझौते को भविष्य में व्यापक वार्ता के लिए एक “ढांचागत समझौता” बताया।

वहीं, मौजूदा तनाव के बीच युद्धविराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है। फरवरी में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए महीनों के संघर्ष के बाद ये चर्चाएं हो रही हैं। अप्रैल से अब तक युद्धविराम काफी हद तक कायम रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है और दोनों पक्ष लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि बातचीत विफल हो जाती है तो वे फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य वार्ता में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जलमार्ग में व्यवधान वैश्विक तेल और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करता रहता है। ईरान ने दीर्घकालिक समझौते के हिस्से के रूप में प्रतिबंधों को हटाने और फ्रीज की गई संपत्तियों तक पहुंच की मांग जारी रखी है।

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विश्व की राजनीति में शक्ति के ध्रुव में परिवर्तन अचानक नहीं होता। वह धीरे-धीरे आर्थिक प्रभाव और कूटनीतिक अवसरों के माध्यम से आकार लेता है। हाल ही में चीन की यात्रा पर पहले डोनाल्ड ट्रंप और उसकेबद बाद व्लादिमीर पुतिन का पहुंचना केवल औपचारिक कूटनीतिक घटनाएं नहीं थीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकातों और उसके बाद हुई घोषणाओं ने दुनिया को यह स्पष्ट संकेत दिया है कि चीन एक आर्थिक शक्ति से आगे बढ़कर वैश्विक शक्ति संतुलन में अमेरिका के बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में तेजी से उभर रहा है। पढ़ें पूरी खबर।