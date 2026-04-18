ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने ये फैसला लिया है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को कहा कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण पहले जैसा हो गया है। उसने चेतावनी दी कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक वह होर्मुज से आवागमन ब्लॉक करना जारी रखेगा।

अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का आरोप

सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में ईरानी सेना ने अमेरिका पर ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखकर प्रतिबद्धताओं का पालन न करने का आरोप लगाया। इसमें कहा गया कि स्थिति तब तक ऐसे ही रहेगी जब तक अमेरिका ईरान आने वाले सभी जहाजों के लिए आवागमन की स्वतंत्रता बहाल नहीं कर देता। सेना की ओर से यह भी कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में होर्मुज ‘सख्त नियंत्रण’ में रहेगा।

लेबनान में युद्धविराम समझौते के बाद ईरान ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज को फिर से खोलने की घोषणा की थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापक समझौते पर पहुंचने तक नौसैनिक नाकाबंदी लागू रहेगी। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने कहा कि वह होर्मुज का सख्त प्रबंधन और नियंत्रण फिर से शुरू करेगा। उसने कहा कि अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखकर वादा तोड़ा है।

ट्रंप ने दी थी धमकी

ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि सीजफायर को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक बुधवार तक कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि वे दबाव बनाने के लिए ईरानी बंदरगाहों पर लगातार नाकेबंदी और फिर से बमबारी पर भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि मैं इसे (सीजफायर) को आगे न बढ़ाऊं लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी और ये भी हो सकता है कि दुर्भाग्य से हमें फिर से बम गिराना शुरू करना पड़ेगा।

क्या है होर्मुज?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक पतला समुद्री मार्ग है। यहां से दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी, जब से ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब से ही इस पर असर पड़ा और केवल कुछ ही जहाजों के लिए इसे खोला गया था। इसके कारण दुनिया भर में तेल सप्लाई बाधित हुई थी। खाड़ी देश तेल को एक्सपोर्ट करने के लिए इसी जलमार्ग का उपयोग करते हैं। भारत के तेल इंपोर्ट का 40 फ़ीसदी हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर आता है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर