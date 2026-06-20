ईरान ने एक बार फिर से दुनिया भर के जहाजों के लिए होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है। उसने इसका कारण लेबनान में इजरायली हमलों और अमेरिका अपने वादों को तोड़ना बताया है।

इजरायल और लेबनान के बीच शुक्रवार को सीजफायर हुआ था, इसके लागू होने के कुछ घंटों बाद शनिवार को इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 16 लोगों के मरने की खबर हैं।

फिर बंद हुआ होर्मुज

इस पर अब ईरान की संयुक्त मिलिट्री कमांड ने शनिवार को कहा कि होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) को फिर से बंद कर दिया गया है। ईरान की मिलिट्री कमांड ने इसके पीछे लेबनान में इजराइली हमलों और अमेरिका की “बदनीयती” और युद्ध खत्म करने के अपने वादों को पूरा न करके “साफ़ तौर पर उल्लंघन” करने का हवाला दिया।

बनाई गई है योजना-ईरान

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, सरकारी टीवी पर दिए गए बयान में ईरान की संयुक्त मिलिट्री कमांड की ओर से यह चेतावनी भी दी गई कि “अगर ऐसी आक्रामकता जारी रहती है, तो आगे अहम कदम उठाने की योजना बनाई गई है।” इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जहाजों ने होर्मुज से गुजरना शुरू कर दिया था।

लेबनान में 16 की मौत

शनिवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे। लगातार हो रही हमले से मीडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते पर खतरा मंडराने लगा है।

अमेरिका-ईरान वार्ता भी टली

इतना ही नहीं इजरायल और हिज्बुल्लाह की ओर से लगातार हो रहे हमले ने कूटनीति के अगले चरण में पहले ही रुकावट डाल दी है। स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका-ईरान बातचीत को टाल दिया गया, क्योंकि ईरानी अधिकारियों ने जोर दिया कि बातचीत आगे बढ़ने से पहले लेबनान में लड़ाई रुकनी चाहिए। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अपनी तय यात्रा को टाल दिया।

अभी खुला ही था होर्मुज

जानकारी दे दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में हुए अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते से होर्मुज जलमार्ग खुल गया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर 60 दिन की बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालाँकि, इस समझौते पर न तो इजरायल और न ही हिज्बुल्लाह ने साइन किए हैं। ऐसे में दक्षिणी लेबनान के भविष्य को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बने हुए हैं।

नेतन्याहू ने खाई कसम

इधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक इजरायल के खिलाफ सभी खतरे खत्म नहीं हो जाते, तब तक इजराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। वहीं, हिज्बुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान के इलाके से पीछे नहीं हटता, तब तक वह हमले नहीं रोकेगा। इस बीच, ईरान अमेरिका में अपनी वर्ल्ड कप टीम पर लगाई गई यात्रा पाबंदियों को लेकर FIFA में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।

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ईरान की एक सिंगर को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। 29 साल की सिंगर परस्तू अहमदी ने सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने ऑनलाइन वायरल हुए कॉन्सर्ट में बिना हिजाब के परफॉर्मेंस दी थी। इस घटना को लेकर दुनियाभर के मानवाधिकार समूहों और कलाकारों ने निंदा की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें