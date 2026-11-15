आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई है। उन्होंने 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक कार्यक्रम के दौरान इसका खुलासा किया।

ललित मोदी के मुताबिक, उन्हें 15 सितंबर 2026 को ब्रिटिश नागरिकता मिली थी। इस मौके पर उनके परिवार और दोस्त भी मौजूद थे। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का गर्व का पल और एक नए अध्याय की शुरुआत बताया।

ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन कई सालों से उनका घर रहा है। यहां के लोगों, संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश नागरिक बनना उनके लिए सिर्फ सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जिसे वह गर्व और आभार के साथ स्वीकार करते हैं।

उन्होंने अपने संदेश के आखिर में ‘गॉड सेव द किंग’ लिखकर ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि वह अब उस देश के लिए सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं, जिसे वह अपना घर मानते हैं। यह घोषणा उन्होंने राजा चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के मौके पर की

2010 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे ललित मोदी

ललित मोदी साल 2010 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। उस समय आईपीएल से जुड़े वित्तीय लेनदेन और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच चल रही थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद से वह लंदन में रह रहे हैं।

🇬🇧 A PROUD MOMENT. A NEW CHAPTER.



Today, 14 November 2026, I had the honour of addressing the Oxford Union, where I publicly shared a very special and personal milestone.



I AM PROUD TO BE A BRITISH CITIZEN. 🇬🇧



On 15 September 2026, surrounded by family and friends, I… pic.twitter.com/BKMyxegKkj — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) November 14, 2026

ललित मोदी ने साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत की थी। उन्हें इस लीग का संस्थापक माना जाता है। वह इसके पहले चेयरमैन और कमिश्नर भी रहे। हालांकि, साल 2010 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बाद 2013 में बोर्ड ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया।

क्या ब्रिटिश नागरिकता मिलने से भारत लौटना मुश्किल होगा?

ललित मोदी को ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद उनके भारत लौटने और कानूनी मामलों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दूसरे देश में चल रही कानूनी कार्रवाई अपने आप खत्म हो जाती है।

भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि है। इसके तहत कानूनी शर्तें पूरी होने पर ब्रिटेन में रह रहे किसी व्यक्ति को भारत लाने की मांग की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंतिम फैसला संबंधित कानूनी प्रक्रिया और ब्रिटिश अधिकारियों तथा अदालतों के निर्णय पर निर्भर करता है।