पाकिस्तान में रविवार (9 मार्च, 2020) को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को मार्च निकालने की कोशिश करना खासा मंहगा पड़ गया। इन महिलाओं पर पत्थर बरसाए गए, जिससे मार्च में हिस्सा ले रहीं कई महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल की खबर के मुताबिक दरअसल ये महिलाएं ‘पितृसत्ता’ के खिलाफ मार्च में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद स्थित प्रेस क्लब के पास इकट्ठा हुईं। मार्च शुरू होने के बाद महिलाएं थोड़ी ही दूर पहुंची थी तभी कुछ पुरुषों की भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ महिलाओं को छड़ी से भी पीटा गया।

मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने इस बाबत एक वीडियो शेयर कर घटना से जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, ‘इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के गुंडों ने महिलाओं पर हमला किया। उनपर पत्थर बरसाए गए।’ उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर लिखते हैं, ‘पाकिस्तान में भी इस्लाम खतरे में है।’ एमी @AmyToor2 लिखती हैं, ‘महिलाओं पर पत्थरबाजी उनके खून में है।’

सिन्हारन @sinhrann लिखते हैं, ‘पांच वक्त की नमाज की तरह पत्थरबाजी भी ऐसे लोगों के धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है।’ सौरभ माथुर @SaurabhM67 लिखते हैं, ‘ये तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है।’ इसी तरह विशाल कोठारी @vkvishalkothari लिखते हैं, ‘एक महिला की बजाय पाकिस्तान में गधे के रूप में पैदा होना बेहतर है। कम से कम सरकार गधों का तब तक तो ध्यान रखती है जब तक उन्हें चीन को नहीं बेच देती।’

यहां देखें ट्वीट-

Lal Masjid goons attack, pelt stones at the Aurat March protesters in Islamabad. pic.twitter.com/Qir8xTTPei

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) March 8, 2020