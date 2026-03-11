अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने बुधवार को कहा है कि संगठन के सदस्य देशों ने अपने तेल भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करने पर सहमति दे दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण तेजी से बढ़ रही तेल कीमतों को काबू किया जा सके।

आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा, “तेल बाजार में हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे अभूतपूर्व हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आईईए के सदस्य देश इसके मुकाबले के लिए एक साथ आए हैं।” हालांकि एजेंसी ने अभी यह नहीं बताया है कि तेल भंडार कब तक रिलीज किया जाएगा।

आईईए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस कदम को कैसे लागू किया जाएगा, इस बारे में बाद में बताया जाएगा।

आईईए की घोषणा के बाद अमेरिकी कच्चे तेल का भाव लगभग 84 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा और यह इसकी पहले की कीमत से कुछ ही डॉलर कम था। इससे पता चलता है कि बाजार को इस कदम से तुरंत राहत मिलने या वैश्विक आपूर्ति के तेजी से बढ़ने की उम्मीद नहीं है।

पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ने के बीच ही ईरानी सेना की धमकियों के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल के टैंकरों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। अनुमान के तौर पर हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर जाता है। इससे हर दिन दुनिया की 1 करोड़ बैरल से अधिक कच्चे तेल की मांग पूरी करने में मदद मिलती है।

यह भी पढ़ें- घबराने की जरूरत नहीं

पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।