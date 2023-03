International Criminal Court: व्लादिमीर पुतिन पर मंडराया संकट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Vladimir Putin: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Vladimir Putin: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। (फाइल फोटो)

International Criminal Court: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार (17 मार्च, 2023) को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि पुतिन रूस द्वारा यूक्रेन के कब्जा किए क्षेत्रों से यूक्रेनी बच्चों को अवैध तौर पर निर्वासन और अपहरण करने के मामले में कथित तौर पर जिम्मेदार है। इन्हीं आरोपों के तहत राष्ट्रपति की ऑफिस में चिल्ड्रेन राइट्स की कमिश्नर मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया है।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram