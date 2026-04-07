पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में उथल-पुथल मची हुई है। इस युद्ध का असर लगभग हर एक देश पर पड़ रहा है। इस बीच डॉलर के मुकाबले इंडोनेशियाई रुपिया रिकॉर्ड लेवल पर गिरा है। मंगलवार को इंडोनेशियाई रुपिया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद सेंट्रल बैंक ने और नुकसान को रोकने के लिए दखल दिया। मिडिल ईस्ट से लगे एनर्जी झटकों और लोकल फिस्कल और गवर्नेंस की चिंताओं के कारण विदेशी निवेश इन्वेस्टर निकालते रहे।

स्टॉक मार्केट में आई गिरावट

एशिया के ज़्यादातर स्टॉक मार्केट गिरे हैं क्योंकि ईरान ने टेम्पररी सीज़फ़ायर को मना कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को कहा। हालांकि ईरान ने ट्रंप की धमकी को खारिज कर दिया।

साउथ ईस्ट एशिया में बैंक इंडोनेशिया के दखल देने से पहले इंडोनेशियाई रुपिया, डॉलर के मुकाबले 17,090 के नए लाइफटाइम लो पर आ गया। इंडोनेशिया ज़्यादातर उभरती एशियाई इकॉनमी की तरह, एक नेट ऑयल इंपोर्टर है। हालांकि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साथ ही फिस्कल डिसिप्लिन, सेंट्रल बैंक की आज़ादी और स्टॉक मार्केट रेगुलेशन की चिंताओं से भी देश जूझ रहा है।

₹5 के बदले मिलेगी कितनी धनराशि

अगर हम भारतीय रुपये में इंडोनेशिया रुपिया की बात करें तो 5 भारतीय रुपये में करीब 920 इंडोनेशियाई रुपिया होगा। वहीं 5.45 भारतीय रुपये में 1000 इंडोनेशियाई रुपिया होगा।

ट्रंप ने क्या कहा था?

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “ईरान के लोग आजादी चाहते हैं और वहां के हालात ऐसे हैं कि लोग बदलाव देखना चाहते हैं। अगर उनके पास मौका होता, तो वे ईरान के तेल पर कब्जा कर लेते, क्योंकि वह एक बड़ा रिसोर्स है। हालांकि अमेरिका के लोग अब युद्ध से थक चुके हैं और चाहते हैं कि सैनिकों को वापस घर बुलाया जाए।”

ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जिक्र किया जिसमें ईरान में गिराए गए F-15E फाइटर जेट के दो क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ट्रंप ने कहा कि आमतौर पर ऐसे हालात में पायलट को बचाना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार उनकी टीम ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया, जो बहुत बहादुरी का काम है।