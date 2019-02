अपराध कबूल करवाने के लिए पुलिसवालों ने आरोपी के गले में लपेटा सांप!

कई बार पुलिस वालों की हरकतें उनके लिए किरकिरी का सबब बन जाती हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी पुलिसिया अत्याचार सुर्खियों में रहता है। इंडोनेशिया की पुलिस ने एक ऐसी हरकत कर डाली कि उसे सामूहिक तौर पर माफी मांगनी पड़ गई। दरअसल, देश के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र पापुआ में पुलिस एक आरोपी से पूछताछ कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने उससे जबरन गुनाह कबूल कराया और उसके गले में जिंदा सांफ लपेट दिया। पुलिस की यह करतूत एक वीडियो में कैद हुई और सोशल मीडिया पर फौरन वायरल हो गई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में एक शख्स से पूछताछ कर रही है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी आरोपी के चेहरे पर सांफ फेंक रहा है और पूछा रहा है कि उसने कितने दफे चोरी की है। जिसके बाद आरोपी शख्स कहता है कि उसने दो बार चोरी की है। पुलिस वाले इस दौरान सांप को आरोपी की पैंट में डालने तक की धमकी दे रहे हैं। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद पुलिस वालों की चौतरफा आलोचना शुरू हो गई। जिसके बाद वहां के पुलिस प्रमुख ने अधिकारियों की गलती मानी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना है कि कहीं से भी पूछताछ का यह तरीका प्रोफेशनल वर्क का हिस्सा नहीं है।

Indonesian police were filmed using a two-metre long snake to interrogate a cable-tied suspect in Papua. pic.twitter.com/DfQuMrdvqr

— SBS News (@SBSNews) February 11, 2019