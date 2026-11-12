दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में वहां के उप राष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका (39) ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उनका यह इस्तीफा तब आया जब कोर्ट के फैसलों में उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए गए। इंडोनेशिया में अब अगले 2 महीने के भीतर इस संवैधानिक पद के लिए नए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

हाल ही में कोर्ट के फैसलों में राकाबुमिंग राका की शैक्षणिक योग्यता को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद इस पद के लिए उनकी काबिलियत पर सवाल उठे थे। राकाबुमिंग राका पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं। राका ने जकार्ता में पार्लियामेंट बिल्डिंग में देश की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी, पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली के लीडरशिप को अपना इस्तीफा सौंपा।

राष्ट्रपति ने बचाव पेश करने की दी थी सलाह

राका ने मंगलवार को ही अपने इस्तीफे की पेशकश प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो के साथ मीटिंग के दौरान कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वह लंबे समय से चल रहे राजनीतिक विवाद को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि एक कैबिनेट मंत्री के मुताबिक, राष्ट्रपति ने उस समय उन्हें अपना बचाव करने की सलाह दी थी। इसलिए उनकी इस्तीफे की पेशकश स्वीकार किए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

कब उठा था यह विवाद?

राका की शैक्षणिक योग्यता और विदेश में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठने के बाद उनकी पद पर बने रहने की पात्रता को लेकर विवाद गहरा गया था। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। जिब्रान की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद तब बढ़ा, जब पिछले महीने इंडोनेशिया के संवैधानिक न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विदेश में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेजों पर फैसला सुनाया। अदालतों के अनुसार, उनके द्वारा जमा कराए गए शैक्षणिक दस्तावेज चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे।

महाभियोग से पहले ही दिया इस्तीफा

कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही उनकी उपराष्ट्रपति पद पर बने रहने की पात्रता पर सवाल उठने लगे थे। बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद के नेतृत्व को याचिका सौंप दी। इसके साथ ही उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुल गया, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया।

अब आगे क्या होगा?

इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक, संसद के नेताओं को एक विशेष समिति गठित करनी होगी। यह समिति जांच करेगी कि क्या चुनावी पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद उपराष्ट्रपति के रूप में काम करके जिब्रान ने संविधान का उल्लंघन किया है। अगर सांसदों को आरोपों के समर्थन में पर्याप्त आधार मिलते हैं, तो संसद संवैधानिक न्यायालय से मामले पर फैसला देने का अनुरोध करेगी। अदालत को तय करना होगा कि जिब्रान ने वास्तव में संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं।

शैक्षणिक योग्यता से शुरू हुआ यह विवाद धीरे-धीरे इंडोनेशिया के बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया। अब जिब्रान के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में आगे क्या घटनाक्रम होता है, इस पर नजर रहेगी।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ युद्ध समाप्ति के संकेत दिए थे। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है अब हम अपनी तरफ से नई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद यह माना जा रहा था कि दोनों देश एक साकारात्मक बातचीत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस बातचीत से पहले ईरान ने 7 शर्तें रख दी हैं जिनकी लेकर ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक इन शर्तों को मान लिया नहीं जाएगा तब तक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…