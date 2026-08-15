Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया के तट पर शनिवार तड़के एक पावरफुल भूकंप आया, जिसके चलते अधिकारियों ने सुनामी की भी चेतावनी जारी की है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 7.7 थी और यह भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 5.58 बजे फ्लोरेस क्षेत्र में आया है। खबरों के मुताबिक, मुख्य भूकंप के बाद कई झटके लगे थे।

अमेरिकी एजेंसी ने बताया है कि भूकंप का केंद्र एंडे शहर से लगभग 68 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र ने भी इसी तरह की तीव्रता दर्ज की, जिसके अनुसार भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 4:58 बजे (2158 जीएमटी) 35 किलोमीटर की गहराई पर आया।

तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी

इंडोनेशिया की भूभौतिकी एजेंसी, बीएमकेजी ने देश के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को समुद्र तटों और नदी किनारों से दूर ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा है।

अधिकारियों ने बताया कि वे तट के किनारे लगे ज्वारमापी यंत्रों पर किसी भी तरह के बदलाव के संकेतों के लिए बारीकी से नज़र रख रहे हैं। शुरुआती झटके के बाद उसी क्षेत्र में कई तेज झटके आए जिनमें से एक की तीव्रता 6.1 थी। आपदा एजेंसी के प्रवक्ता बर्टन सुआर पेलिता पंजैतान ने जकार्ता में पत्रकारों को बताया, “इस समय दो लोगों की मौत की खबर है, एक पुरुष और एक महिला।”