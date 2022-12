Earthquake In Indonesia: भूकंप के तेज झटकों से हिला इंडोनेशिया का पश्चिमी जावा द्वीप, 6.1 मापी गई तीव्रता, 15 दिनों के भीतर दूसरी बार कांपी धरती

Earthquake Indonesia: इंडोनेशिया की राजधानी जावा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है।

Earthquake Indonesia: (सांकेतिक फोटो)।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram