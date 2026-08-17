इंडोनेशिया के भूकंप से बुरी तरह प्रभावित फ्लोरेस क्षेत्र में सोमवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जर्मनी के जीएफजेड भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र के अनुसार, इस बार भूकंप की तीव्रता 5.9 थी। भूकंप से फिलहाल कोई नुकसान या जान-माल की हानि की कोई जानकारी नहीं सामने आई है। भूकंप का केंद्र मात्र 10 किलोमीटर (6 मील) की गहराई पर था।

दो दिन पहले आया था 7.7 तीव्रता का भूकंप

यह घटना 15 अगस्त को इंडोनेशिया के इसी क्षेत्र में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के दो दिनों बाद घटी है, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और भारी तबाही मची थी। उस भूकंप का केंद्र पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के एंडे से लगभग 68 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम में था और इसकी गहराई भी लगभग 10 किलोमीटर थी। उस दिन द्वीप पर 230 से अधिक झटके आए जिनमें सबसे शक्तिशाली झटका 6.2 तीव्रता का था।

भूकंप के कारण इंडोनेशिया के पूर्वी तट के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि, कोई बड़ा खतरा न दिखने के बाद चेतावनी वापस ले ली गई, हालांकि इंडोनेशियाई मौसम विज्ञान एजेंसी ने कई तटीय क्षेत्रों में छोटी सुनामी लहरें दर्ज कीं। इस आपदा ने बचाव कार्यों को भी जटिल बना दिया। रॉयटर्स ने बताया कि भूस्खलन और संचार में व्यवधान के कारण नागेकेओ और फ्लोरेस के अन्य हिस्सों तक पहुंचना मुश्किल हो गया, 150 से अधिक घर नष्ट हो गए या पूरी तरह से ढह गए जबकि स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सार्वजनिक भवन भी क्षतिग्रस्त हो गए।

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इंडोनेशिया के तट पर शनिवार तड़के एक पावरफुल भूकंप आया, जिसके चलते अधिकारियों ने सुनामी की भी चेतावनी जारी की है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 7.7 थी और यह भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 5.58 बजे फ्लोरेस क्षेत्र में आया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें