ब्रिटेन में इंडियन वॉर मेमोरियल में तोड़फोड़, सिख सैनिक की मूर्ति तोड़ी

यूके के नव उद्घाटित इंडियन वॉर मेमोरियल में तोड़फोड़ की घटना पर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नस्लीय हमले की इस घटना के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ये हमला प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी के मौके पर किया गया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस घटना पर अपनी गहन चिंता और अफसोस जताया है। कैप्टन अमरिंदर​ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा,” प्रथम विश्व युद्ध में दक्षिण एशियाई सैनिकों के योगदान के प्रतीक के तौर पर स्थापित की गई 15वीं सिख बटालियन के एक सिपाही की 10 फीट ऊंची मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की घटना वाकई अपमानजनक है।”

Shocked & grieved at vandalism at UK’s newly inaugurated Indian war memorial. The attack on statue of soldier of 15th Sikh regiment on historic occasion of WWI centenary is highly condemnable as it smacks of racialism. Urge @GOVUK to take strict action against culprits.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 11, 2018