हिंदुस्तानी चिकन करी का हुआ ऐसा दीवाना, इंग्लैंड से फ्रांस मंगवा लिया खाना

लजीज खाने के प्रति दीवानगी कोई नई बात नहीं है। लेकिन, दूसरे देश से हवाई जहाज के जरिये खाना मंगवाना विचित्र जरूर है। फ्रांस में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को हिंदुस्‍तानी डिश खासकर चिकन करी इतना पसंद है कि उन्‍होंने दक्षिण इंग्‍लैंड के पोर्ट्समाउथ से बंगाल नगा चिकन, पनीर कोरई जैसे डिश सैकड़ों किलोमीटर दूर मंगवा लिया। ब्रिटिश रेस्‍टोरेंट से 89 प्रकार के भोजन, 70 साइड डिश, 100 पापड़ और आम की चटनी के साथ एक विमान शनिवार (13 जनवरी) को फ्रांस के बोर्डेक्‍स में लैंड किया था। भारतीय डिश के दिवानों के पास इसे पहुंचाने की जिम्‍मेदारी फ्रांस में रहने वाले ब्रिटिश मूल के जेम्‍स एमरी और आकाश रेस्‍टोरेंट के फाज अहमद ने निभाई थी।

भारतीय डिश का ऑर्डर ब्रिटेन से बाहर सिर्फ फ्रांस के लिए ही बुक किए जाते हैं। एक व्‍यक्ति 32 पाउंड (2823 रुपये) खर्च कर इसका लुत्‍फ ले सकता है। नॉनवेज में चिकन टिक्‍का मसाला, लैंब बाल्‍टी, बंगाल नगा चिकन और वेज में पनीर कोराई मुहैया कराई जाती है। आकाश रेस्‍टोरेंट ने ट्वीट कर भारतीय डिश के साथ छह सीटर विमान के फ्रांस पहुंचन की जानकारी दी थी। एमरी ने बताया, ‘मुझे मिर्च खाने और विमानों में बहुत दिलचस्‍पी थी। ऐसे में मैंने सोचा कि क्‍यों न अपने इन दोनों हॉबी को मिलाकर फ्रांस में पसंदीदा भोजन पहुंचाने की व्‍यवस्‍था की जाए। फ्रांस में अच्‍छी करी नहीं मिलती है। मैं हमेशा फ्रांस में बेस्‍वाद भारतीय खाना मिलने की शिकायत करता रहता था।’

