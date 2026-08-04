यमन के समुद्री इलाके लाल सागर में एक बार फिर भारतीय वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ है। समुद्र में मालवाहक जहाज ‘एमएसवी फैज नूर ओलिया’ विस्फोटको से लदी नाव के हमले का शिकार हो गई और समुद्र में डूब गई। हालांकि अच्छी बात ये है कि जहाज पर सवार सभी 14 क्रू सदस्यों (नाविकों) को सुरक्षित बचा लिया गया है। क्रू सदस्यों में 13 भारतीय और एक यमन का नागरिक शामिल है। शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल की भी घटना पर नजर है। उन्होंने कहा कि सरकार नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है।

हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- सर्बानंद सोनोवाल

X पर एक पोस्ट में सर्बानंद सोनोवाल ने लिखा, “भारत बिना किसी उकसावे के किए गए इस हमले की कड़ी निंदा करता है, जो बिना सुरक्षा वाले मशीनीकृत सेलिंग वेसल (जहाज) पर हुआ। हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे यह बताते हुए राहत मिल रही है कि यमनी कोस्ट गार्ड ने सभी 14 नाविकों (जिनमें 13 भारतीय शामिल हैं) को सुरक्षित बचा लिया है और उन्हें मोखा बंदरगाह पहुंचा दिया है।”

भारत ने इस हमले की निंदा की और कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा, ”हम भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज ‘एमएसवी फैज नूर ओलिया’ पर हुए हमले की निंदा करते हैं, जो चार अगस्त को यमन के तट के पास लाल सागर में डूब गया। सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। रियाद स्थित हमारा दूतावास स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।”

विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए यमन के अधिकारियों का धन्यवाद किया। मंत्रालय ने कहा, ”इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप, क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से स्वतंत्र एवं निर्बाध आवागमन तथा व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।”