Crude Oil News: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित है। इसके चलते दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई हैं। दुनिया में गहराए ऊर्जा संकट के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है। ऐसे में भारतीय कंपनियां ईरानी से कच्चे तेल की खरीद की प्लानिंग कर रही हैं। कुछ ऐसा ही कदम एशिया के अन्य देश भी उठा सकते हैं।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, भारतीय ऑयल रिफाइनरीज कंपनियां ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए तैयार हैं, बस इस इन कंपनियों को भारत सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। हालांकि अभी इस मामले में भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।

किस बात का इंतजार कर रहीं भारतीय कंपनियां?

जानकारी के मुताबिक, तीन भारतीय ऑयल रिफाइनरीज कंपनियों द्वारा कहा गया है कि वे ईरानी तेल खरीदेंगे और भुगतान की शर्तों जैसे विवरणों पर सरकार के निर्देशों और वाशिंगटन से स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत में कच्चे तेल का भंडार अन्य बड़े एशियाई तेल आयातकों की तुलना में काफी कम है। अमेरिका द्वारा हाल ही में अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने के बाद, भारत की रिफाइनरियों ने रूसी तेल की बुकिंग में तेजी दिखाई।

अमेरिकी वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

मामले की जानकारी रखने वाले कई लोगों ने बताया कि अन्य एशियाई रिफाइनर यह पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या वे तेल खरीद सकते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को समुद्र में मौजूद ईरानी तेल की खरीद के लिए 30 दिनों की प्रतिबंध छूट जारी की है।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ईरान पर प्रतिबंध हटाने से पहले अमेरिका ने रूसी तेल पर भी प्रतिबंध हटाए थे और अस्थायी तौर पर भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी थी। अमेरिका के इस कदम का मकसद यह है कि ऐसा करने से सप्लाई चेन प्रभावित कम होगा, और कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा नहीं बढ़ेंगी।

ब्रिटेन बेस से होंगे ईरान पर हमले (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

ईरान और इज़रायल के बीच जारी संघर्ष में एक नया मोड़ आ गया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को डाउनिंग स्ट्रीट ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका, ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ब्रिटिश सैन्य बेस का उपयोग कर सकता है। पढ़िए पूरी खबर…