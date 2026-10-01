‘फ्लाईदुबई’ के विमान को कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त करने की सह-चालक की कोशिश को नाकाम करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार का इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दुबई ले जाया गया है। विमान में हुई घटना के बाद स्मित मच्छार को उत्तर-पश्चिम सऊदी अरब के तबुक शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

यूएई में भारत के राजदूत ने पायलट के परिवार से मुलाकात की – यूएई में भारत के राजदूत ने गुरुवार को दुबई में पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के परिवार से मुलाकात कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”यूएई में भारत के राजदूत ने दुबई में कैप्टन स्मित मच्छार के परिवार से मुलाकात की और उनके इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।”

यूएई ने जांच शुरू की

यूएई के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए बयान के अनुसार, इस घटना की गंभीरता को देखते हुए यूएई ने पब्लिक प्रॉसिक्यूशन की एक विशेष टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं।यूएई ने कहा कि चूंकि यह विमान यूएई में पंजीकृत है, इसलिए इस पर यूएई के कानून और न्यायिक अधिकार क्षेत्र लागू होते हैं।

यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जांच में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि क्या इस घटना के पीछे कोई आतंकवादी मंशा, पूर्व नियोजित साजिश या कोई संदिग्ध निर्देश था।

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