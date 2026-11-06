एक पति जिसने पहले कहा था कि उसकी पत्नी गायब हो गई है, घटना के दो साल बाद बोला कि उसे काटने के लिए उसने आरी का इस्तेमाल किया था। मामला अमेरिका के ममता काफले हत्याकांड का है। कोर्ट में पति नरेश भट्ट ने कबूल किया है कि उसने अपनी पत्नी के शव को आरी से काटा था।

नरेश भट्ट ने वर्जीनिया कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी ममता काफले भट्ट को बेहोश पाया और उनके शरीर पर उल्टी के निशान थे और वह बिस्तर के पास कीटनाशक के खुले पैकेट के पास पड़ी थीं। WUSA की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्जीनिया में एक महिला की मौत के दो साल बाद उसके भारतीय मूल के पति ने अब दावा किया है कि उसकी मौत सुसाइड से हुई, लेकिन उसने उसके शरीर के टुकड़े करने की बात भी मानी है।

39 साल के नरेश भट्ट ने वर्जीनिया कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी ममता काफले भट्ट जो नेपाली मूल की हैं, उसे बेहोश पाया और उनके शरीर पर उल्टी के निशान थे और वह बिस्तर के पास कीटनाशक के खुले पैकेट के पास पड़ी थीं।

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28 साल की नर्स और माँ ममता काफले भट्ट 27 जुलाई, 2024 से लापता थीं और अधिकारियों ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। कुछ हफ़्ते बाद, भट्ट पर अपनी पत्नी की फर्स्ट-डिग्री हत्या, उसकी लाश को छिपाने और उसे गंदा करने का आरोप लगा। जुर्म के कुछ हफ़्ते बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2024 के बाद यह पहली बार था जब US अधिकारियों को पता चला कि 29 जुलाई, 2024 की रात को असल में क्या हुआ था।

नरेश भट्ट ने अमेरिकी कोर्ट को क्या बताया

पहली बार, नरेश भट्ट ने जुलाई 2024 में ममता काफले भट्ट के लापता होने के मामले में अपने बचाव में गवाही देते हुए जो हुआ उसका ब्यौरा शेयर किया है। ममता को आखिरी बार जुलाई 2024 में देखा गया था और उनका शव कभी नहीं मिला।

WUSA के अनुसार , गवाही के दूसरे दिन, नरेश अपनी पत्नी के गायब होने के बारे में अपने पहले के बयानों से हट गया और दावा किया कि जिस रात ममता गायब हुई थी, उस रात वह बिस्तर के पैरों के पास बेहोश पड़ी मिली थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ममता को उल्टी से घिरा हुआ पाया और उनके पास एक खुला कीटनाशक का पैकेट पड़ा हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 911 पर कॉल क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा, “मैंने कॉल करने की कोशिश की। मैं सच में बहुत डरा हुआ था।”

भट्ट ने कहा कि वह 29 जुलाई की रात को अपने बच्चे के साथ सोने चले गए, लेकिन ममता को ऊपर आते हुए नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जब वह सुबह करीब 4 बजे उठा तो ममता को बिस्तर के पास पड़ा देखा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक घंटे तक उसे होश में लाने की कोशिश की और फिर उसे बाथरूम ले गए। उसने कहा कि फिर उसने आरी से उसके शरीर को काटा और उसने अपनी जान लेने के बारे में भी सोचा।

नरेश से वकील ने जब पूछा गया कि उसे जुलाई की रात के बारे में क्या याद है तो उसने कहा, “बस उसके शरीर को छोटा आकार दे रहा था ताकि वह कैन पर फिट हो जाए… मैं पैर को अलग करने की कोशिश कर रहा था… निचले शरीर को अलग कर रहा था।” 29 जुलाई की रात की घटनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं क्या महसूस कर रहा था, लेकिन बहुत अलग महसूस कर रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था… इसलिए, मैंने लाश को कूड़ेदान में डाल दिया।”

जब उनसे पूछा गया कि बॉडी देखने के बाद उन्होंने क्या किया तो उन्होंने कहा, “इसे कूड़ेदान में डाल दो। मेरे पास एक आरी थी। मैंने उसका इस्तेमाल किया।” भट्ट पहले फेयरफैक्स काउंटी पुलिस में भर्ती थे और US आर्मी रिज़र्व ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट थे, उन पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया था हालांकि, उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है।

अब तक का क्या है मामला

ममता काफले भट्ट के लापता होने की रिपोर्ट 5 अगस्त को उनके पति ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने शुरू में पुलिस को बताया था कि वह शायद न्यूयॉर्क या टेक्सास में रिश्तेदारों से मिलने गई होंगी। हालांकि, बाद में अधिकारियों को पता चला कि उन राज्यों में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था और उसका फ़ोन 1 अगस्त तक एक्टिव था। उन्हें आखिरी बार 27 जुलाई को मनासास के UVA हेल्थ प्रिंस विलियम मेडिकल सेंटर में देखा गया था, जहां वह मेडिकल सर्जिकल यूनिट में काम करती थीं। अधिकारियों के उन्हें ढूंढने में नाकाम रहने के बाद उन्हें मरा हुआ मान लिया गया था।

हालांकि, पुलिस ने बताया कि भट्ट ने 30 जुलाई को हत्या के बाद चाकू और सफाई का सामान खरीदा था जिससे शक है कि उसने जुर्म को छिपाने की कोशिश की थी। अधिकारियों को उसके बेडरूम से खून के छींटे और बाथरूम में खून के तालाब जैसे धब्बे भी मिले, “जैसे कि फर्श पर कुछ घसीटा गया हो।”

वर्जीनिया पुलिस ने कहा कि DNA टेस्ट से यह साबित हो गया कि काफले भट्ट के बेडरूम से मिला खून उन्हीं का थाऔर सबूतों से पता चला कि उनकी हत्या 29 जुलाई को हुई थी। नरेश को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और उस पर हत्या और शव को अपवित्र करने जैसे दूसरे आरोप भी लगाए गए।