शनिवार को लंदन में आयोजित हुई मिस वर्ल्ड 2019 सौंदर्य प्रतियोगिता में जमैका की टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया। फ्रांस की ओफेली मेजिनो फर्स्ट रनरअप रहीं, वहीं भारत की सुमन राव सेकेंड रनरअप चुनी गई। टोनी एन सिंह का भारत से भी नाता है, दरअसल उनके पिता भारतीय-कैरेबियाई मूल के हैं।

जमैका के मोरांट बे में पैदा हुई टोनी एन सिंह , जब 9 साल की थीं, तभी उनका परिवार अमेरिका के फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गया। टोनी एन सिंह ने फ्लोरिडा की स्टेट यूनिवर्सिटी से महिला शिक्षा और मनोविज्ञान में स्नातक किया है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद से ही टोनी एन सिंह सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। ट्विटर और फेसबुक पर लोग टोनी एन सिंह के बारे में खूब सर्च कर रहे हैं।

टोनी एन सिंह अपनी मां के बेहद करीब हैं और अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को ही देती हैं। टोनी एन सिंह की मां जमैका से हैं और अफ्रीकी-कैरेबियन मूल की हैं, वहीं सिंह के पिता ब्रैडशॉ सिंह भारतीय-कैरेबियन मूल के हैं।

टोनी एन सिंह ने मिस जमैका 2019 का खिताब जीता था और मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में वह जमैका का ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जमैका की सुंदरी ने लंबे समय के बाद मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले साल 1993 में लीजा हेन्ना ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। उनके पहले साल 1963 और साल 1976 में जमैका की सुंदरियों ने मिस वर्ल्ड के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था।

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world – please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi

— Toni-Ann Singh (@toniannsingh) December 14, 2019