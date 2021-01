भारतवंशी कमला देवी हैरिस ने बुधवार को कैपिटल के वेस्ट फ्रंट पर ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में 56 वर्षीय हैरिस राष्ट्रपति जो बाइडन (78) के मातहत काम करेंगी। बाइडन ने बुधवार देश के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

हैरिस ने 61 वर्षीय माइक पेंस से उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार प्राप्त किया है। वहीं बाइडन, 74 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप के उत्तराधिकारी होंगे।

उपराष्ट्रपति के रूप में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पहले ट्वीट में हैरिस ने कहा, “सेवा करने को तैयार हूं।” चेन्नई से यहां आकर बसीं भारतीय प्रवासी की बेटी हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं इतिहास में आज उनका नाम अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति के रूप में दर्ज किया गया है।

इस नाते उनके पति डगलस एमहॉफ (56) अमेरिका के इतिहास में ‘सेकेंड जेंटलमैन’ का खिताब पाने वाले पहले पुरुष हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली लैटिन सदस्य जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने हैरिस को पद की शपथ दिलाई। हैरिस ने दो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। पहली परिवार की करीबी मित्र रेगिना शेल्टन की थी और दूसरी बाइबल अमेरिका के पहले अफ्रीकी सुप्रीम कोर्ट जज थरगुड मार्शल की थी।

#WATCH I Tamil Nadu: Locals in Thulasendrapuram, the native village of US Vice President Kamala Harris' mother celebrated as she took oath of office. pic.twitter.com/xgL7NESyC8

— ANI (@ANI) January 20, 2021