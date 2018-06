भारतीय मूल की अमेरिका महिला दिव्या सूर्यदेवरा को अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।इस वक्त वह कारपोरेट फाइननेंस की वाइस प्रेसीडेंट हैं। वह जनरल मोटर्स के मौजूदी सीएफओ चुक स्टीवेन्सकी जगह लेंगी। कंपनी के मुताबिक वह एक सितंबर को चार्ज ग्रहण करेंगी।

चेन्नई में पैदा हुईं सूर्यदेवरा इस वक्त 39 साल की हैं। वह जुलाई 2017 से जनरल मोटर्स के कारपोरेट फाइनेंस की वाइस प्रेसीडेंट हैं। अब वह कंपनी के सीईओ मैरी बर्रा को रिपोर्ट करेंगी, जो इस ऑटो निर्माता कंपनी का 2014 से नेतृत्व कर रही हैं।

बर्रा और सूर्यदेवरा पहली महिला हैं जो ऑटो इंडस्ट्री में इन दोनों पदों पर पहुंचीं हैं।जनरल मोटर्स की तुलना में अन्य कोई ग्लोबल ऑटोमेकर कंपनी के पास महिला सीईओ या सीएफओ नहीं है। जबकि जनरल मोटर्स ने दोनों अहम पदों पर महिला की तैनाती की है।

I am proud to congratulate Dhivya Suryadevara on becoming CFO @GM. Dhivya’s experience and leadership well positions her to continue playing a key role in driving strong business results. https://t.co/FXvniGN5It

— Mary Barra (@mtbarra) June 13, 2018