सिंगापुर में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के भारतीय मूल के चीफ एग्जीक्यूटिव चंदर अग्रवाल हाईकोर्ट में एक बड़ा अजीबोगरीब केस हार गए। दरअसल, उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन जब रिश्ता टूट गया तो उन्होंने वो पैसा वापस मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चंदर अग्रवाल ने कोर्ट में इस रकम को लोन बताकर वापस मांगने की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इस मामले में सिंगापुर हाईकोर्ट ने चंदर अग्रवाल का दावा खारिज कर दिया और कहा कि विवादित रकम लोन नहीं बल्कि रिश्ते के दौरान दिए गए गिफ्ट और अपनी इच्छा से खर्च की गई राशि है। चंदर अब इस केस को हार गए हैं।

यह मामला लॉजिस्टिक्स कंपनी TCI Express Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदर अग्रवाल से जुड़ा है। उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फेलिशिया ली पर रिश्ते के दौरान करीब 3.5 करोड़ रुपये खर्चा किया था, लेकिन जब रिश्ता टूट गया तो उन्होंने इसी रकम को लोन करार देते हुए हाईकोर्ट में इसे वापस दिलाने का मुकदमा दायर कर दिया। हाईकोर्ट में लगाई गई अर्जी में चंदर ने दावा किया है कि रिश्ते के दौरान उन्होंने ली पर जो रकम खर्च की वह बिना ब्याज वाला लोन था और उसे वापस किया जाना था।

चंदर और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की स्टोरी

कोर्ट ने चंदर के दावे को खारिज करते हुए फैसला सुनाया और कहा कि यह रकम लोन की नहीं थी बल्कि दोनों के रिलेशनशिप के दौरान खर्च की गई राशि थी। कोर्ट के मुताबिक, अग्रवाल और ली की पहली मुलाकात 2019 में एक फ्लाइट के दौरान हुई थी। ली उस समय फ्लाइट अटेंडेंट थीं। बाद में उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट और मेडिकल सेल्स ऑफिसर के तौर पर काम किया।

चंदर अग्रवाल को ली पर हुआ शक

दोनों के बीच सितंबर 2022 में रिश्ता शुरू हुआ और करीब साल भर तक दोनों साथ रहे। अग्रवाल को ली पर शक हुआ कि वह किसी और लड़के के साथ भी रिश्ते में है तो दोनों का रिश्ता दिसंबर 2023 में खत्म हो गया। इसके कुछ महीनों बाद मार्च 2024 में अग्रवाल ने उनके खिलाफ केस दायर किया।

फ्लाइट की टिकट और ब्रांडेडट गिफ्ट दिए ली को

कोर्ट के मुताबिक, चंदर ने ली पर डेटिंग शुरू करने से पहले ही काफी पैसा खर्च कर दिया था। अगस्त 2022 में उन्होंने ली के लिए नई दिल्ली से सिंगापुर की यात्रा के लिए सिंगापुर एयरलाइंस की सुइट्स क्लास टिकट खरीदी थी। इसके अलावा यूरोप यात्रा के दौरान फ्लाइट और होटल का खर्च भी चंदर ने उठाया और हर्मीस, सेलीन, डायर और प्राडा जैसे लग्जरी ब्रांड्स के गिफ्ट भी दिए।

टैक्सी, फूड और ब्यूटी से जुड़े खर्चे भी शामिल

कोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2022 में अग्रवाल ने ली से कहा था कि अगर दोनों साथ हैं तो उन्हें उनके पैसे इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपनी इच्छा से ली के टैक्सी, खाने और ब्यूटी से जुड़े खर्चों के लिए पैसे देते रहे। अग्रवाल ने बाद में इन खर्चों को भी अपने दावे में शामिल किया। उनके अनुसार, रिश्ते के दौरान किए गए खर्चों में क्रेडिट कार्ड का खर्च और लाइफ इश्योरेंस का प्रीमियम तक चंदर ने दिया था।

कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान दोनों के बीच हुई WhatsApp बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि दोनों के मैसेजेस से पता चलता है कि चंदर ने अपनी मर्जी से ली पर पैसा खर्च किया था। मामले में अग्रवाल के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके दावे के समर्थन में ठोस सबूतों का अभाव रहा। जज ने पाया कि वह यह साबित नहीं कर पाए कि ली ने विवादित रकम को लोन के तौर पर मांगा था या उसे बाद में चुकाने के लिए सहमति दी थी।

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