भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। भारत-बांग्लादेश के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने अहम कदम उठाया है। इसी क्रम के तहत इंडियन ओशन शिप सागर (IOS SAGAR) बंगाल की खाड़ी से होते हुए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंच गया है। IOS सागर शुक्रवार को बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा। यह IOS SAGAR 2026 मल्टीनेशनल डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है। इसका मकसद भारत और बांग्लादेश की नेवी के बीच समुद्री सहयोग और प्रोफेशनल रिश्तों को मजबूत करना है।

IOS सागर क्यों पहुंचा बांग्लादेश?

दो दिन का पोर्ट विज़िट IOS सागर के तहत एक बड़े टूर का हिस्सा था, जिसमें प्रोफेशनल बातचीत, सोशल इवेंट और यादगार इवेंट शामिल थे, जिन्हें इस इलाके में नेवी के सहयोग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। X पर एक पोस्ट में, इंडियन नेवी ने कहा, “IOS सागर 8 मई 2026 को बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ती समुद्री पार्टनरशिप में एक और मील का पत्थर है। यह यात्रा प्रोफेशनल लेन-देन, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और दोनों नेवी के बीच कोऑर्डिनेशन को मज़बूत करने पर फोकस था।”

बांग्लादेशी पानी में घुसने पर IOS सागर का स्वागत बांग्लादेश नेवी के शिप BNS अली हैदर (F17) ने किया। इसने जहाज को हार्बर तक पहुंचाया। शनिवार को INS सुनयना के कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर सिद्धार्थ चौधरी ने चटगांव पोर्ट प्राधिकरण के चेयरमैन कमोडोर अहमद अमीन अब्दुल्ला BSP, PSC से मुलाकात की।

बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर ने आपसी हितों के मुद्दों पर अच्छी बातचीत की। X पर एक पोस्ट में हाई कमीशन ने कहा, “INS सुनयना के कमांडिंग ऑफिसर ने चटगांव पोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसिएटिंग चेयरमैन, कमोडोर अहमद अमीन अब्दुल्ला BSP, PSC से मुलाकात की। चटगांव पोर्ट द्वारा जहाज को दिए गए सपोर्ट के लिए अपनी और इंडियन नेवी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए CO ने आपसी हितों के मुद्दों पर और अच्छी बातचीत की।”

कमांडर सिद्धार्थ चौधरी चटगांव कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री भी गए और अविभाजित भारत के सैनिकों के बलिदान की याद में पुष्पांजलि अर्पित की। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने आगे कहा, “INS सुनयना के कमांडिंग ऑफिसर ने चटगांव कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री का दौरा किया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारत और कॉमनवेल्थ के सैनिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान की याद में पुष्पांजलि अर्पित की।”

होस्ट किया गया रिसेप्शन

चटगांव नेवल एरिया (COMCHIT) के कमांडर ने INS सुनयना के कर्मियों के लिए एक रिसेप्शन भी होस्ट किया। X पर एक पोस्ट में उच्चायोग ने कहा, “IOS सागर का चटगांव दौरा COMCHIT द्वारा होस्ट किए गए रिसेप्शन के साथ जारी रहा। शाम को बांग्लादेश नेवी के साथ-साथ INS सुनयना के कर्मियों के परफॉर्मेंस से और भी मनोरंजक बना दिया गया।” इससे पहले शुक्रवार को इंडियन नेवल शिप (INS) सुनयना के कमांडिंग ऑफिसर ने इंडियन ओशन शिप (IOS) सागर डिप्लॉयमेंट के हिस्से के रूप में दो दिन के दौरे के लिए चटगांव पहुंचने के बाद चटगांव नेवल एरिया में वरिष्ठ लोगों से मुलाकात की।

X पर एक पोस्ट में, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने कहा, “INS सुनयना के कमांडिंग ऑफिसर ने चटगाँव नेवल एरिया में COMCHIT, COMBAN और ASD समेत सीनियर लोगों से मुलाकात की। CO ने चटगांव में शिप को होस्ट करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। इसके अलावा, एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के ज़रिए सहयोग बढ़ाने सहित, कॉमन प्रोफेशनल इंटरेस्ट के एरिया पर भी चर्चा हुई।” दो दिन का पोर्ट विज़िट IOS सागर के तहत एक बड़े आइटिनररी का हिस्सा था, जिसमें प्रोफेशनल बातचीत, सोशल एंगेजमेंट और इस इलाके में नेवल कोलेबोरेशन को गहरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए यादगार इवेंट शामिल थे।