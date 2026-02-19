ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एक भारतीय शख्स को कथित तौर पर नस्लीय हमले का सामना करना पड़ा है। मेलबर्न में रोजमर्रा की तरह अपनी जिम से बाहर आ रहे 22 वर्षीय हरमनप्रीत को एक रात अप्रत्याशित और परेशान करने वाली घटना का सामना करना पड़ा। नर्स हरमनप्रीत सिंह पर उनकी जिम के बाहर कथित नस्लीय हमले में हमला हुआ जिससे उनकी नाक टूट गई और उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात उस वक्त की है जब वह गीलॉन्ग के कोरियो स्थित Planet Fitness – Corio में वर्कआउट खत्म करने के बाद बाहर निकल रहे थे। 9 News से बातचीत में सिंह ने दावा किया कि बाहर निकलते समय तीन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने उस शाम उन लोगों को देखा था। उनके मुताबिक, जिम के अंदर भी वही ग्रुप उन्हें परेशान कर रहा था।

हरमनप्रीत का मानना है कि हमलावर जिम के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। घटनास्थल के वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग उन पर चिल्ला रहे हैं और उन्हें ‘इंडियन डॉग’ बुला रहे हैं। हरमनप्रीत का कहना है कि अचानक से वो लोग हिंसक हो गए। उन्होंने दावा किया कि तीनों में से एक व्यक्ति ने अचानक उन्हें सिर से टक्कर मारी। इसके बाद, कथित तौर पर वे तीनों एक ग्रे रंग की कार में बैठकर वहां से फरार हो गए। जबकि वह घायल और खून से लथपथ वहीं खड़े रह गए।

कौन हैं हरमनप्रीत सिंह?

22 साल के हरमनप्रीत मेलबर्न में नर्स का काम करते हैं। वह हेल्थकेयर में अपना करियर बनाने पर ध्यान दे रहे थे और अक्सर लंबी ड्यूटी करने के साथ खुद को फिट रखने के लिए समय निकालते थे। 9 News से बातचीत में सिंह ने कहा कि हमला केवल फिजिकल नहीं था। उनका आरोप है कि हमलावरों में से एक ने नस्लीय टिप्पणी करते हुए उन्हें ”जहां से आए हो, वहीं वापस जाओ” कहा।

वीडियो फुटेज में सिंह काली पगड़ी और दाढ़ी में नजर आ रहे हैं, उनकी नाक और होंठों से खून बह रहा है। उनके बाएं गाल पर खून की पतली धार साफ दिखाई देती है। एक अन्य तस्वीर में वह घुटनों के बल बैठे अपने फोन को पकड़े हुए दिखाई देते हैं। स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए साफतौर पर घबराई हुई हालत में दिख रहे हैं। बाद में वह खुद ही अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने रात बिताई। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनकी नाक टूट गई है। अब उन्हें ठीक होने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी लेनी होगी।

🚨 SHOCKING: 22-year-old Sikh nurse Harmanpreet Singh brutally attacked outside a gym in Geelong, Australia.



Racists called him "Indian dog" and "go back", then headbutted him breaking his nose. He now fears returning to the gym. pic.twitter.com/ExHOD91PKc — Jkaur (@Jkaur0304) February 18, 2026

9 News से बातचीत में हरमनप्रीत ने कहा कि इस घटना के बाद वह गहरे सदमे में हैं। उन्होंने बताया कि नस्ल के कारण उन्हें निशाना बनाए जाने की यह पहली घटना नहीं है। उन्होंने कहा, ”मैं खुद को मजबूत रखने की कोशिश करता हूं। ऐसी बातों की परवाह नहीं करने की कोशिश करता हूं लेकिन दर्द तो होता है।”

इस हमले के बाद वह जिम लौटने को लेकर भी असमंजस में हैं। उन्होंने कहा, ”मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा उसी जिम में जाऊंगा या अपने समय बदलूंगा…अब मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होगा।”

विक्टोरिया की स्थानीय पुलिस इस कथित हमले की जांच कर रही है। 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के 8,45,800 से अधिक लोग रह रहे थे।