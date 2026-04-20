पश्चिम एशिया में जारी गतिरोध के बीच हॉर्मुज जलमार्ग में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। 18 अप्रैल को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दो भारतीय जहाजों पर फायरिंग की थी। इस घटना के बाद भारतीय नौसेना ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारतीय झंडों वाले जहाजों के लिए नई एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें लारक द्वीप के पास जाने से बचने और केवल नौसेना के निर्देश पर ही हॉर्मुज पार करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल नौसेना का पूरा फोकस हॉर्मुज पार करने की प्रतीक्षा कर रहे भारत जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।

बता दें कि अब तक 11 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जलमार्ग को पार कर चुके हैं। आखिरी टैंकर ‘देश गरिमा’ 18 अप्रैल को हॉर्मुज पार कर गया था। हालांकि, इसी दिन ‘जग अर्नव’ और ‘सनमार हेराल्ड’ नामक दो भारतीय जहाजों को ईरानी गार्ड्स की फायरिंग के बाद बीच रास्ते से लौटना पड़ा।

इस संबंध में IRGC के संयुक्त सैन्य कमान ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल अब “पहले जैसी हालत” में लौट आया है। ईरान के आईआरआईबी ब्रॉडकास्टर के हवाले से दिए गए एक बयान में, आईआरजीसी कमांड ने यूएस पर आरोप लगाया कि यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जलमार्ग अब आर्म्ड फोर्सेज के सख्त प्रबंधन और नियंत्रण में है।

हॉर्मुज पार करने के बाद ‘देश गरिमा’ को भारतीय नौसेना की निगरानी में अरब सागर में एस्कॉर्ट किया जा रहा है और इसके 22 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की संभावना है। जबकि अन्य जहाजों ने गोलीबारी की घटना के बाद अपना मार्ग पूरा किए बिना ही वापस लौटना शुरू कर दिया था।

मौजूदा समय में 14 भारतीय जहाज अब भी फारस की खाड़ी में मौजूद हैं और हॉर्मुज पार करने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय नौसेना इन सभी जहाजों के साथ लगातार संपर्क में है और उन्हें केवल अनुमति मिलने के बाद ही आगे बढ़ने की सलाह दी गई है।

सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नौसेना के सात युद्धपोत फारस की खाड़ी के नजदीक तैनात किए गए हैं, जो हॉर्मुज पार करने के बाद भारतीय जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट प्रदान कर रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में इस अहम समुद्री मार्ग पर निगरानी और भी सख्त रहने की संभावना है।

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होर्मुज जलमार्ग के पास भारतीय जहाजों पर ईरानी IRGC द्वारा की गई फायरिंग के मामले में भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भारत सरकार ने ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथली को तलब किया। भारत ने दो भारतीय ध्वज वाले जहाजों के बीच हुई गोलीबारी की घटना पर गहरी चिंता जताई है। यह भी पढ़ें…