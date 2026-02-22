ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा है कि बांग्लादेश की नई तारिक रहमान सरकार के साथ संवाद आगे बढ़ाने के लिए भारत उत्सुक है। उन्होंने नई दिल्ली की ओर से ढाका के साथ फिर से सक्रिय रूप से बातचीत की इच्छा जताई। तारिक रहमान के 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रणय वर्मा पहली बार बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मिले।

खलीलुर रहमान से मुलाकात के बाद वर्मा पत्रकारों से बात कर रहे थे। वर्मा ने कहा, ”विदेश मंत्री के साथ बैठक में मैंने अपना रुख दोहराया कि हम बांग्लादेश में नई सरकार के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं।” बैठक में बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद भी शामिल थीं।

वर्मा ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट और प्रारंभिक विचार-विमर्श बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद विदेश मंत्री और राज्य मंत्री के साथ यह उनकी पहली बैठक थी।

वर्मा ने आम चुनाव में बीएनपी की जीत के तुरंत बाद तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश की ओर इशारा किया और कहा, ”आप बांग्लादेश के साथ हमारे हालिया उच्च स्तरीय संवाद के बारे में जानते हैं।” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे।

बीएनपी को मिला था दो-तिहाई बहुमत

बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को दो-तिहाई बहुमत मिलने के बाद तारिक रहमान (60) ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस का अंतरिम शासन खत्म हो गया था।

यूनुस के कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश के संबंधों में गिरावट आई थी और 1971 के बाद यह अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे।

पूरी तरह वीजा सेवाएं शुरू कर सकता है बांग्लादेश

