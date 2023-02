Indian eye drops: अमेरिका के 12 स्टेट्स में भारतीय Eye Drops से 55 लोगों के संक्रमित होने का दावा- एक की मौत, कंपनी ने वापस मंगवाई मेडिसिन

US के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) ने बीते दिनों अपने लोगों से भारतीय आई ड्रॉप्स (Indian eye drops) को खरीदने और इसके इस्तेमाल को तुरत बंद करने की अपील की थी।

US के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों (Centers for Disease Control and Prevention) द्वारा यह स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज (electron microscope image) उपलब्ध कराई गई है। (Photo- AP)

Indian eye drops: यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US Food and Drug Administration) ने कहा है कि भारतीय दवा कंपनी ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर (Global Pharma Healthcare) अमेरिका में आंखों की रोशनी कम होने की वजह से आई ड्रॉप्स (Eye Drops) की पूरी खेप वापस ले रहा है। बीते दिनों अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) ) ने लोगों से आंखों में डालने वाली इस दवा को खरीदने और इस्तेमाल को तुरंत बंद करने की अपील भी की थी। US health regulator ने जारी किया बयान अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक (US health regulator) ने एक बयान में कहा कि भारत के चेन्नई स्थित कंपनी संभावित संक्रमण के कारण एज़रीकेयर (EzriCare), एलएलसी और डेलसम फार्मा (LLC and Delsam Pharma) द्वारा उपभोक्ता स्तर पर वितरित सभी कृत्रिम आँसू वाली आई ड्रॉप्स (Artificial tears lubricant eye drops ) को वापस मंगा रही है। आर्टिफिशियल टीयर्स लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल जलन से बचाने या आंखों के सूखेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। Infection की 55 शिकायत, एक संक्रमित की मौत USFDA ने बताया है कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने FDA को वेरोना इंटीग्रॉन-मध्यस्थता वाले मेटलो-ß-लैक्टामेज़ (VIM) – और गुयाना-विस्तारित स्पेक्ट्रम-ß-लैक्टामेज़ (GES) के एक बहु-राज्य क्लस्टर की जांच के लिए सतर्क किया है। UFSDA ने कहा कि कार्बापेनेम-प्रतिरोधी स्यूडोमोनास एरुगिनोसा (VIM-GES-CRPA) संक्रमण संभवतः ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर द्वारा निर्मित कृत्रिम आँसू के उपयोग से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि अब तक संक्रमण की 55 रिपोर्ट दर्ज हुई हैं। इनमें आंखों में संक्रमण, दृष्टि की स्थायी हानि (Vision Loss) और रक्तप्रवाह संक्रमण (Blood Infection) से एक मौत भी शामिल है। यूएसएफडीए (USFDA) ने बताया, “दूषित कृत्रिम आँसू के उपयोग से आंखों के संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप अंधापन भी हो सकता है।” Global Pharma Healthcare ने वापस मंगवाई दवा ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर (Global Pharma Healthcare) ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा है कि वह इस उत्पाद अरु फार्मा इंक (Aru Pharma Inc) और डेलसम फार्मा (Delsam Pharma) के वितरकों को सूचित कर रही है और अनुरोध कर रही है कि जिन थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों के पास वापस मंगाए गए उत्पाद हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को इन ओवर-द-काउंटर दवा उत्पादों (Medicine Products) के उपयोग से संबंधित कोई समस्या हो तो अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (Health Service Provider ) से संपर्क करना चाहिए। Also Read Pakistan : 10 वर्षों में सबसे कम हुआ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार, महज तीन हफ्ते आयात की बची हैसियत Gambia और Uzbekistan में भारतीय Cough Syrup से बच्चों की मौत ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर (Global Pharma Healthcare) दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, LATAM, CIS और अफ्रीका के विभिन्न बाजारों में कई चिकित्सीय रूपों में फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन और आपूर्ति करता है। चेन्नई स्थित दवा फर्म द्वारा उत्पादित आई ड्रॉप (Eye Drops) देश का नवीनतम उत्पाद है जो जांच के दायरे में आया है। इससे पहले गाम्बिया और उज्बेकिस्तान (Gambia and Uzbekistan) में भारतीय खांसी के सिरप (Cough Syrups) से बच्चों की मौत का मामला सामने आया था।

