पाकिस्तान भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर झूठे बयान देने के लिए मजबूर कर रहा है। सोमवार को पाकिस्तान ने इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) को दिखाने के लिए काउंसलर एक्सेस दे दिया। लेकिन, इस दौरान मुलाकात के बाद भारत ने कहा कि जाधव काफी दबाव में दिखाई दे रहे थे। इस संबंध में नई दिल्ली से भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयायन जारी कर कहा कि जाधव पर झूठे आरोप स्वीकार करने का पाकिस्तान दबाव बना रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को कुलभूषण जाधव से अज्ञात जगह पर बातचीत कराई।

भारत का कहना है कि मुलाकात के संदर्भ में उसे पूरी सूचना का इंतजार है। गौरतलब है कि ICJ में पाकिस्तान को मुंह की खाने के बाद उसे कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था। भारत की मांग थी कि जाधव को एक भयमुक्त माहौल में मुलाकात कराई जाए। मगर, विदेश मंत्रालय का कहना है कि जाधव पर पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है। भारतीय अधिकारियों को तय वक्त से एक घंटे देरी से मिलने दिया गया।

MEA: We"ll decide a further course of action after receiving a detailed report from our Charge d’ Affaires and determining the extent of conformity to the ICJ directives. External Affairs Minister has spoken to the mother of #KulbhushanJadhav & briefed her of today’s developments https://t.co/N3UlP5Hu02

— ANI (@ANI) September 2, 2019