अमेरिका के टेक्सास में पहले पगड़ीधारी सिख सिपाही संदीप सिंह की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई। घटना के समय भारतीय-अमेरिकी सिख पुलिस कर्मी संदीप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

ह्यूस्टन क्रॉनिकल ने शेरिफ एड गोंजालेज के हवाले से बताया कि संदीप सिंह धालीवाल ने एक वाहन को रोका जिसमें एक महिला और एक पुरुष सवार थे। वाहन में से एक व्यक्ति बाहर निकला और उसने धालीवाल पर कम से कम दो गोलियां चलाई।धालीवाल इस एजेंसी के पहले सिख डिप्टी थे। वह टेक्सास में पहले ऐसे पुलिस अधिकारी थे जो सिख धर्म की मान्यताओं (पगड़ी और दाढ़ी) के साथ सेवा दे रहे थे।

सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए धालीवाल को अपने पगड़ी और दाढ़ी के साथ पुलिस में सेवा देने की इजाजत दी गई थी। धालीवाल विवाहित थे और तीन बच्चों के पिता थे। अधिकारियों ने बताया कि हमलावार को नजदीक के एक शॉपिंग सेंटर में जाते देखा गया। धालीवाल के पास जो कैमरा था, उसमें इस पूरे मामले का वीडिया बन गया था और जांचकर्ताओं ने गोलीबारी करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली।

गोंजालेज ने कहा, ‘‘उन्होंने तत्काल डैशकैम (एक तरह का कैमरा) में संदिग्ध का हुलिया देखा और उसकी तस्वीर अपने फोन में ले ली।’’अधिकारियों ने बताया कि हमलावार जिस वाहन में सवार था, उसकी तलाश कर ली गई है और जांच जारी है। गोलीबारी करने वाले व्यक्ति और महिला को हिरासत में लिया गया है। घटना के बारे में कमिश्नर एड्रियन गार्सिया ने कहा कि संदीप धालीवाल एक अलग राह चुनने वाले व्यक्ति थे। वह कई लोगों के लिए उदाहरण हैं। उन्होंने अपने समुदाय का पूरे सम्मान और गर्व के साथ प्रतिनिधित्व किया।

A Harris County resident sent us a video of fallen Deputy Sandeep Dhaliwal.

“He laughed and joked with all of us, and left a bright impression on my son who is deaf,” she said.

Deputy Dhaliwal is an incredible loss not only to our HCSO family but to the entire community. pic.twitter.com/EbsdFeeWXO

— HCSOTexas (@HCSOTexas) September 28, 2019