ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारतीय मूल का हो सकता है। 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व राजदूत निक्की हेली (51) ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके ऐलान से 2024 के रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए वह बड़ी चुनौती बन गई हैं। निक्की हेली अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा 15 फरवरी को करेंगी। दो साल पहले डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन करने की बात कही थी ट्रम्प कैबिनेट में मंत्री रह चुकी निक्की हेली ने दो साल पहले कहा था कि वह 2024 में व्हाइट हाउस के लिए होने वाले चुनाव में अपने पूर्व बॉस को चुनौती नहीं देंगी, लेकिन अब उन्होंने अपना विचार बदल दिया। उन्होंने देश की आर्थिक परेशानियों और “पीढ़ीगत परिवर्तन” की जरूरत का हवाला देते हुए 76 वर्षीय ट्रम्प की उम्र को भी वजह बताईं। दो बार की गवर्नर और UNO में राजदूत रह चुकी हैं हेली हेली (51) दक्षिण कैरोलिना की दो बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रह चुकी हैं। उन्होंने कहा, “यह नेतृत्व की एक नई पीढ़ी के लिए राजकोषीय जिम्मेदारी को फिर से खोजने, हमारी सीमा को सुरक्षित करने और हमारे देश, हमारे गौरव तथा हमारे उद्देश्य को मजबूत करने का समय है।” वह खुद को भारतीय प्रवासियों की गर्व करने वाली बेटी बताती हैं। हेली दक्षिण कैरोलिना के बामबर्ग में बड़े होने और एक मजबूत एवं प्रतिष्ठित अमेरिका में अपने विश्वास को पूरा होते देखने के बारे में बात करती हैं। Also Read Joe Biden की पत्नी जिल ने कमला हैरिस के पति को किया KISS, वायरल वीडियो पर लोग कर रहे हैं ऐसे कमेंट 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए कई नेताओं के अपना अभियान शुरू करने की उम्मीद है। इनमें 51 वर्षीय निक्की हेली के अलावा फ़्लोरिडा सरकार के रॉन डेसेंटिस, पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और दक्षिण कैरोलिना के सेन टिम स्कॉट के नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहाकि वह डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से नामांकन करेंगे और उनकी पार्टी में उनका कोई विरोध करने वाला नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2024 में वह फिर विजेता बनेंगे। हेली ने अपने शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताते हुए कहा, “मैंने कभी कोई चुनाव नहीं हारा है, और मैं नई नहीं हूं।” निर्वाचित होने पर, हेली देश की पहली महिला राष्ट्रपति और भारतीय मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति होंगी।

