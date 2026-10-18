सऊदी अरब के रियाद में भारतीय दूतावास ने रविवार को भारतीय नागरिकों के एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा कि वे ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच सऊदी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अपडेटेड इमरजेंसी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। लोगों से कहा गया है कि खतरा कम होने तक वे अपने घरों या इमारतों से बाहर न निकलें, खुली जगहों, खिड़कियों और कांच से दूर रहें, और बालकनी या छतों पर खड़े होने से बचें।

गाइडलाइन में लोगों को सलाह दी गई है कि वे शांत रहें और खतरा टलने तक तुरंत किसी इमारत के अंदर सबसे पास की सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बेहतर होगा कि खिड़कियों से दूर किसी अंदरूनी कमरे में जाएं। जो लोग बाहर हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे सबसे पास की इमारत में घुस जाएं या किसी मजबूत बैरियर के पीछे छिप जाएं। निर्देशों में लोगों से भीड़ और खतरनाक इलाकों से बचने और तस्वीरें लेने से बचने का भी आग्रह किया गया है।

एडवाइजरी में क्या कहा गया?

जिन लोगों को गाड़ी चलाते समय अलर्ट मिलता है, उन्हें पुलों और ऊंची इमारतों से दूर, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने के लिए कहा गया है। निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी खतरे या खतरे की स्थिति में, लोग मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के इलाकों में 911 और बाकी सऊदी अरब में 998 पर कॉल कर सकते हैं। उनसे आधिकारिक चैनलों के ज़रिए काबिल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। यह एडवाइज़री यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के बीच आई है, जिसमें 10 अक्टूबर को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जानलेवा हमला भी शामिल है।

इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद एम्बेसी ने अपनी सुरक्षा एडवाइज़री दोहराई। 10 अक्टूबर के हमले के बाद, एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों से लोकल अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने, हवाई हमलों के दौरान घर के अंदर रहने और चल रही घटनाओं से जुड़ी जानकारी, फ़ोटो या वीडियो को फ़िल्माने, पब्लिश करने या शेयर करने से बचने का आग्रह किया था।

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सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बृहस्पतिवार को कई धमाकों की आवाज सुनी गई। इसके बाद भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीय समुदाय से सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि सभी लोग घरों के अंदर रहें। यहां पढ़ें पूरी खबर…