भारत और ब्रिटेन ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगले महीने से लागू हो रहा है। इससे दोनों देशों के कामकाजी लोगों और बिजनेस को फायदा मिलेगा।

दोनों देशों ने तय किया है कि अब 15 जुलाई से शर्तों के तहत यह लागू हो रहा है। इसे लागू करने की तैयारी में कुल 28 दिन का समया मिलेगा।

भारत से आने वाले कई सामानों पर ब्रिटेन घटाएगा टैरिफ

ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया कि इस डील के तहत ब्रिटिश भारत से आने वाले सामान जैसे कि कपड़े, जूते और कुछ खाने-पीने की चीजो पर टैरिफ घटाएगा। भारतीय उत्पादों को इम्पोर्ट करने वाले ब्रिटिश व्यवसायों की लागत कम होने से देश भर के ग्राहकों को सामान सस्ती कीमतों पर मिल सकता है और उनके पास अधिक विकल्प हो सकते हैं।

भारत भी कई प्रोडेक्ट की टैरिफ घटाएगा

ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया कि यह डील लंबे समय में हर साल यूके की जीडीपी को 4.8 बिलियन यूरो और द्विपक्षीय व्यापार को 25.5 बिलियन यूरो (34.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक बढ़ाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इस डील से ब्रिटेन के उद्योगों को फायदा मिलेगा, जिसमें व्हिस्की पर भारत की ओर से टैरिफ 150% से घटाकर 40% कर दिया जाएगा, ऑटोमोटिव पर टैरिफ एक कोटा के तहत 100% से घटाकर 10% किया जाएगा और कॉस्मेटिक्स पर 22% तक का टैरिफ या तो पहले दिन से या 10 साल बाद खत्म कर दिया जाएगा।

The countdown begins! The UK and India have agreed that the 🇬🇧🇮🇳 Free Trade Agreement will come into effect on 15 July. An historic moment for the modern UK-India partnership, unlocking a new era of growth for both our economies 👇 https://t.co/fM7eod1X8x — Lindy Cameron (@Lindy_Cameron) June 17, 2026

पहले साल में 400 मिलियन यूरो के टैरिफ की कटौती

बिजनेस और ट्रेड सेक्रेटरी पीटर काइल ने कहा, “हम भारत के साथ अपनी अहम ट्रेड डील को जल्द से जल्द लागू कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिजनेस और आम लोगों को इसके फायदे तुरंत मिलें, जिसमें अकेले पहले साल में ही 400 मिलियन यूरो के टैरिफ में कटौती शामिल है।”

आगे उन्होंने कहा,“इस डील से ब्रिटिश एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बढ़त मिलेगी। मैं सभी बिजनेस को सलाह दूंगा कि वे आने वाले सालों में भारत के बड़े बाजार में सामान बेचने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। इस डील से मिलने वाले शानदार नए मौकों को प्रमोट करने के लिए, इस हफ्ते हमारा ब्रिटेन-भारत रोडशो चारों देशों का दौरा शुरू करेगा।”

दोनों देशों के प्रोफेशनल्स को भी फायदा

ब्रिटिश सरकार ने कहा, “हमने काम करने के लिए भारत जाने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्टेट पेंशन का अधिकार बनाए रखने की समय-सीमा को 36 महीने से बढ़ाकर 60 महीने कर दिया है। इस दौरान वे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन तो देते रहेंगे, लेकिन उन्हें भारत में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। यह ब्रिटिश और भारतीय, दोनों तरह के प्रोफेशनल्स के लिए आपसी व्यवस्था है और यह पहले से मौजूद वीजा रूट वाले बहुत कुशल प्रोफेशनल्स पर लागू होगी। यह कोरिया, जापान और कनाडा जैसे देशों के साथ हमारी व्यवस्थाओं के मुताबिक है।”

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ब्रिटिश मूल के सिख विक्रम सिंह डिगवा को साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी के 18 साल के छात्र हेनरी नोवाक की 21 सेंटीमीटर की कृपाण से हत्या करने का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट के फ़ैसले के बाद धार्मिक वजहों से भी सार्वजनिक जगहों पर कृपाण ले जाने पर बैन की मांग शुरू हो गई। साउथैम्पटन क्राउन कोर्ट में जज के दिए गए इस फ़ैसले से मरने वाले पीड़ित के साथ अधिकारियों के बर्ताव को लेकर टू-टियर पुलिसिंग के आरोप भी लगे। यह आरोप विक्रम सिंह डिगवा के गलत साबित हो चुके दावे पर आधारित था। विक्रम ने कहा कि उसे नस्लीय भेदभाव की वजह से भड़काया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें