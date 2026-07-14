भारत ने होर्मुज में भारतीय नाविकों पर हुए हमले को लेकर ईरान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में विदेश मंत्रालय (MEA) ने ईरान के मिशन उप प्रमुख (Deputy Chief of Mission) को तलब किया है।

आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में क्रूज मिसाइलों के जरिये ईरान ने यूएई के दो तेल टैंकरों पर हमला किया। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई और आठ अन्य लोग घायल हो गए।

ईरान के हमले के बाद यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। बयान के मुताबिक, दो तेल टैंकरों- मोम्बासा और अल बहियाह पर उस समय हमला हुआ जब वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे थे। ये हमले ओमान की समुद्री सीमा के भीतर हुए।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मारा गया भारतीय नागरिक मोम्बासा पर तैनात था। घायल हुए आठ लोगों में से चार गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से छह भारतीय और दो यूक्रेनी नागरिक हैं।

UAE Ministry of Foreign Affairs (MoFA) condemns "in the strongest terms" Iranian hostile attacks targeting national oil tankers 'Mombasa' and 'Al Bahiyah' with two cruise missiles in the Strait of Hormuz, within Omani territorial waters.



MoFA extended its sincere condolences to… pic.twitter.com/XYdaCYeAIV — ANI (@ANI) July 13, 2026

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