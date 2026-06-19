भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) द्वारा जम्मू और कश्मीर के संबंध में लगाए गए आरोपों और संदर्भों को दृढ़ता से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में बोलते हुए , संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने भारत के राइट ऑफ रिप्लाई देने के अधिकार का प्रयोग किया और पाकिस्तान पर अपने घरेलू चुनौतियों से ध्यान हटाने और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने के लिए दुष्प्रचार का उपयोग करने का आरोप लगाया।

अनुपमा सिंह ने कहा, “पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा अपने संदर्भ दिए जाने के जवाब में अपना राइट ऑफ रिप्लाई इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। हम ओआईसी द्वारा जम्मू-कश्मीर के संदर्भ को भी पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा उसकी घरेलू असफलताओं और आतंकवाद को समर्थन देने को छुपाने के लिए डिजाइन किया गया है। ओआईसी कोऑर्डिनेटर की भूमिका का दुरुपयोग केवल इस धोखे को मजबूत करता है।”

जम्मू और कश्मीर पर भारत के रुख को दोहराते हुए सिंह ने कहा, “जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। एकमात्र अनसुलझा मुद्दा पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा और उनकी वापसी है।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पाकिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में हो रहे घटनाक्रमों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है, जहां हाल के हफ्तों में विरोध प्रदर्शन और अशांति तेज हो गई है।

सिंह ने कहा कि रावलकोट में जारी त्रासदी, सैकड़ों नागरिकों की हत्या और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में जारी क्रूर दमन, जबरन कब्जे पर आधारित और दमन के जरिए कायम रखी गई व्यवस्था का अपेक्षित परिणाम है। दशकों से चले आ रहे सैन्य अतिक्रमण, जनसांख्यिकीय हेरफेर और बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित रखने के कारण स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि रोटी, बिजली, अधिकार और सम्मान जैसी मांगों का भी गोलियों और क्रूरता से जवाब दिया जाता है।

अनुपमा सिंह की ये टिप्पणी 14 जून को रावलकोट में हुए सुरक्षा अभियान की खबरों के बीच आई हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति (जेकेजेएएसी) के अनुसार, सुरक्षा बलों ने ईदगाह स्थल पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए एक अभियान चलाया। समूह ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में कम से कम दो लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

जेकेजेएएसी ने दावा किया कि अधिकारियों ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया और ऑपरेशन के बाद रावलकोट भर में संचार सेवाएं बाधित हो गईं। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि भोजन और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण कई क्षेत्रों में कमी और बढ़ गई है। भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते और उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में जारी दमन की ओर ध्यान दिलाया।

‘सिंधु जल संधि अब पुरानी’, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सिंधु जल संधि अब मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप नहीं रह गई है। इसके साथ ही भारत ने इसे ‘पुरानी’ संधि बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि जो देश लगातार आतंकवाद को प्रायोजित करता है, वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग के लाभ की उम्मीद नहीं कर सकता। पढ़ें पूरी खबर।