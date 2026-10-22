संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोर्टियर) की ओर से दाऊद इब्राहिम की D कंपनी को ‘India-Based’ कहने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत की ओर से राजनयिक रघु पुरी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हम इस बात पर गहरी चिंता जताते हैं कि विशेष प्रतिवेदक (SR) ने तथ्यात्मक गलत जानकारी जारी की है जिसमें दाऊद की डी कंपनी को ‘भारत आधारित’ बताया गया। रघु पुरी ने कहा कि उनकी रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है, इसे बदला जाना चाहिए।

रघु पुरी ने कहा कि रिपोर्ट में UN सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा 2003 में “इंडिया-बेस्ड D-Company” के लीडर को अल-कायदा से लिंक के लिए लिस्ट करने का जिक्र तो है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि दाऊद इब्राहिम 1993 से टेरर अटैक के सिलसिले में इंडिया में वॉन्टेड है।

‘दाऊद पाकिस्तान में रहता है’

रघु पुरी ने दाऊद के पाकिस्तान कनेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन के साथ संबंधों के लिए लिस्ट होने से पहले दाऊद इब्राहिम भारत से भाग गया था। रघु पुरी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम उसी देश में रहता है जहां ओसामा बिन लादेन को ढूंढा गया था और उसे मारा गया था।

दाऊद इब्राहिम से जुड़ी पुरानी रिपोर्ट का हवाला

रघु पुरी ने अपने जवाब में इस बात पर ही जोर दिया है कि दाऊद भारत में मोस्ट वॉन्टेड है और वह पाकिस्तान में छिपा हुआ है। भारतीय राजनयिक ने कहा, “रिपोर्ट में उल्लेख है कि 2003 में सुरक्षा परिषद ने एक आपराधिक गिरोह, “डी-कंपनी’ के सरगना को अल-कायदा से जुड़े होने के कारण लिस्ट किया था। अगर इस लाइन को अलग से पढ़ा जाए तो यह असल सच्चाई से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। यह संगठन और इसका सूचीबद्ध सरगना, दाऊद इब्राहिम, 1993 से ही भारत में आतंकी हमलों के मामलों में वांछित रहा है।”

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ‘अल-कायदा प्रतिबंध व्यवस्था’ का जिक्र करते हुए कहा, “1267 प्रतिबंध व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध करने के कारणों के विवरण में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है।” पुरी ने कहा, “इस तथ्य का जिक्र न करना अफसोसजनक है, और विशेष जनादेश धारकों की ऐसी अक्षमता इस संगठन को भारी नुकसान पहुंचाती है।”

यह भी पढ़ें: ‘डूबते जहाज से भागते चूहे’, पाकिस्तान के अफसरों को नहीं अपने ही देश पर भरोसा? ख्वाजा आसिफ के आरोपों ने छेड़ी नई बहस

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि देश के कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स सरकारी सेवा में रहते हुए ही विदेशों में स्थायी रूप से बसने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर तिलक देवशर ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या पाकिस्तान के अधिकारी अपने देश के भविष्य को लेकर आशंकित हैं? यहां पढ़ें पूरी खबर…