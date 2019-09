UNHRC में बोला भारत- झूठ की फैक्ट्री चला रहा पाकिस्तान, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNKRC) में भारत ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान के आरोपों का पर्दाफाश करते हुए भारत ने साफ लाफ्जों में कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और किसी की दखलंदाजी मंजूर नहीं होगी। पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री चला रहा है। विदेश मंत्रालय की सेक्रेटरी (ईस्ट) विजय ठाकुर सिंह ने जिनेवा में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, “हमारे देश का संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी को मूलभूत अधिकार मुहैया कराता है। हमारी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और जागरूक नागरिक एक प्रभावी फ्रेमवर्क के तहत मानवाधिकारों के मूल्यों का संरक्षण करते हैं। मेरी सरकार जम्मू-कश्मीर में विकास के कई योजनाएं अमल में ला रही है।”

विदेश मंत्रालय की सेक्रेटरी ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हुए कहा, “संसद के द्वारा लिए गए फैसले से पहले टेलिवीजन पर लंबे डिबेट का लाइव प्रसारण भी किया गया। यह भारत का आंतरिक मामला है और कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता। भारत के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं।” उन्होंने आगे कहा, “जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य बनाए जा रहे हैं और प्रतिबंदों में ढील दी जा रही है। यहां एक राष्ट्र (पाकिस्तान) के प्रतिनिधिमंडल लगातार झूठ की कॉमेंट्री कर रहे थे। खुद को आतंकवाद से पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। जबकि सीमापार घुसपैठ और आतंकवाद के सबूत पूरी दुनिया ने देखे हैं। यह विश्व के आंतकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है।”

