खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ दायर कराए गए मुकदमों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करता है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि सभी मुकादमे निराधार हैं।

मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “हम अपने उच्चाधिकारियों के साथ खड़े हैं उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। रणधीर जायसवाल ने पन्नू की ओर से लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हम इन आधारहीन मुकदमों को खारिज करते हैं।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में दायर दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल का नाम शामिल है। उन पर लगाए गए आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत में यह मुकदमे पहुंचे हैं जहां से अजीत डोभाल, सामंत गोयल को समन भेजे जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

पन्नू मामले पर भारत ने स्पष्ट की कानूनी प्रक्रिया

रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर भारत का रूख स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील से संबंधित किसी भी अनुरोध को केवल भारत की निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किया जा सकता है। भारत की इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि दिल्ली में अमेरिका में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर जोर दे रही है। साथ ही भारत धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में चल रहे मामलों जैसे मुद्दों पर अपना विरोध भी दर्ज करा रही है।

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजों पर भारत का रिएक्शन

अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनावों के नतीजों को लेकर भारत ने कहा है कि इन चुनावों का जो रिजल्ट है वह अमेरिका का आंतरिक मामला है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर कोई विशेष टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि भारत ने जोर देकर कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को अमेरिका की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का मजबूत समर्थन हासिल है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, “अमेरिका के मिडटर्म चुनाव उसका आंतरिक मामला हैं। इस पर मेरी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अमेरिका में भारत-अमेरिका संबंधों को दोनों पार्टियों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। हम अमेरिका के साथ अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।”

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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश सफल नहीं हो सकी। मंगलवार, 10 नवंबर को हुए मतदान में 211 के मुकाबले 204 वोटों से प्रस्ताव को सीधे मतदान के लिए रखने के बजाय ज्यूडिशियरी कमेटी के पास भेज दिया गया। इस समिति में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। ऐसे में फिलहाल हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना कम हो गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर….