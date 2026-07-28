पश्चिम एशियाई देशों पर LPG को लेकर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत अमेरिका से अधिक इंपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत साल 2027 में अन्य देशों से खरीदे जाने वाली LPG में से एक-चौथाई अमेरिका से इंपोर्ट की योजना बना रहा है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि भारत के सरकारी रिफाइनर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अगले एक-दो महीने में साल 2027 में अमेरिका से LPG सप्लाई के लिए टेंडर जारी कर सकते हैं।

अगले महीने अमेरिका जा सकता है भारतीय कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल

सूत्रों ने रॉयटर्स को यह भी बताया कि सोर्सिंग पर बातचीत करने के लिए इन कंपनियों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले महीने अमेरिका जा सकता है। सूत्रों द्वारा दी गई इस जानकारी की पुष्टि के लिए रॉयटर्स ने तेल मंत्रालय और तीनों कंपनियों को ई-मेल किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

भारत ने निकट भविष्य में अमेरिका से ऊर्जा की खरीद 10 अरब डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर करने का वादा किया है। दोनों देश साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमत हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत पहले ही पश्चिम एशिया से गैस की सप्लाई बाधित होने के बाद अमेरिका और अन्य देशों से LPG खरीद तेज कर चुका है। जून महीने में पहली बार भारत ने अमेरिका से दस लाख टन से ज्यादा एलपीजी इंंपोर्ट की थी।

माना जा रहा है कि अमेरिका से होने वाला एलपीजी इंपोर्ट भारत के साल 2026 के सालाना अनुबंध (2.2 मिलियन टन) के तय लक्ष्य से भी ज्यादा हो सकता है।

अगले साल बढ़ सकती है भारत में गैस की मांग

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से जून 2026 के बीच भारत में एलपीजी की खपत पिछले साल की तुलना में करीब 8% कम रही। वहीं, एलपीजी का इंंपोर्ट भी करीब 28% घटकर लगभग 75 लाख टन रह गया।

एक सूत्र ने बताया कि कम सप्लाई मिलने की वजह से इस साल 2026 में भारत में एलपीजी की कुल खपत घटकर लगभग 3 करोड़ टन रह सकती है।

हालांकि अगले साल भारत की एलपीजी की जरूरत करीब 3.1 करोड़ टन तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में देश को करीब 2 करोड़ टन एलपीजी विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ सकती है।

यह भी पढ़ें: भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: क्या पांच सौ अरब डॉलर के लक्ष्य की कीमत भारतीय किसान चुकाएंगे?

र्तमान में अमेरिका से भारत का आयात लगभग 45-50 अरब डॉलर के आसपास है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि व्यापार को कई गुना बढ़ाना है, तो अमेरिका किन क्षेत्रों के लिए भारत से उसका बाजार खुलवाना चाहता है? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।