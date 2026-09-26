संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर, लोकतांत्रिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों का जिक्र किया था। इसके बाद पाकिस्तानी पीएम के भाषण पर न्यूयॉर्क में UN में भारत के परमानेंट मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया।

पेटल गहलोत ने पाकिस्तान पर क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद को सपोर्ट करने का आरोप लगाया और जम्मू-कश्मीर के उसके जिक्र को खारिज कर दिया। उन्होंने लोकतंत्र, मनवाधिकार और धार्मिक असहिष्णुता पर पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए।

हमें अपना ध्यान पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर पर लगाना चाहिए- पेटल गहलोत

शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में जम्मू और कश्मीर का ज़िक्र किया था। इसपर जवाब देते हुए पेटल गहलोत ने कहा कि भारत का मानना है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया और असेंबली से वहां के हालात पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा, “अगर हमें कश्मीर के बारे में बात करनी ही है, तो हमें अपना ध्यान पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू और कश्मीर पर लगाना चाहिए। वहां के लोगों की बेवजह हत्याओं, बेरहम हिंसा और बुनियादी अधिकारों से वंचित करने की कोशिश चिंतित करती है।”

पेटल गहलोत ने कहा कि मुख्य मुद्दा पाकिस्तान की क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद की लंबे समय से चली आ रही प्रैक्टिस है। पेटल गहलोत ने कहा, “आतंकवाद के खिलाफ खुद को बचाने का हमारा अधिकार इस्तेमाल किया जाएगा और जारी रहेगा। पाकिस्तान को उसके आतंकवाद के नतीजे भुगतने होंगे। भारत को उम्मीद है कि जनरल असेंबली पाकिस्तान और उसकी नीतियों को उनके असलियत के आधार पर जांचेगी, न कि उसके प्रतिनिधि के दावों के आधार पर। हमें भरोसा है कि यह असेंबली पाकिस्तान और उसकी नीतियों को वैसे ही पहचानेगी जैसी वे असल में हैं, न कि जैसा उसका प्रतिनिधि झूठ बोलकर दिखाता है। साल दर साल झूठ दोहराने से वे सच नहीं हो जाते।”

पेटल गहलोत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद, धोखे और दोगलेपन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे न तो उसे और न ही दुनिया को फायदा होगा। पेटल गहलोत ने लोकतांत्रिक अधिकारों और इंसानी मूल्यों पर पाकिस्तान की टिप्पणियों पर भी पलटवार किया। उन्होंने इन टिप्पणियों को दिखावटी उपदेश बताया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “हमने एक ऐसे शासन से लोकतांत्रिक अधिकारों और इंसानी मूल्यों के बारे में कुछ दिखावटी उपदेश सुने हैं, जिसका कैपिटल इस समय अपने ही लोगों के खिलाफ मजबूत किया जा रहा है।”

पाकिस्तानी आर्मी पर आरोप

पेटल गहलोत ने पाकिस्तान पर आर्मी का, आर्मी द्वारा और आर्मी के लिए शासन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक हस्तियां बदल सकती हैं, लेकिन उनके हिसाब से मिलिट्री ही निर्णायक अथॉरिटी बनी हुई है। उन्होंने कहा, “पाक आर्मी की कठपुतलियां आ-जा सकती हैं, लेकिन हमें इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि फैसले कौन लेता है।”

पेटल गहलोत ने अपनी बात को पाकिस्तान के 27वें अमेंडमेंट से जोड़ा और कहा कि असली शासक को दी गई ज़िंदगी भर की इम्युनिटी पाकिस्तान के धार्मिक असहिष्णुता के ज़िक्र पर भी गहलोत ने जवाब दिया। पेटल गहलोत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर जो विचार सुने वह ऐसे लोगों की तरफ से आए हैं, जिनका कट्टरता और नफरत का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि वह दिन में सुरक्षा बनाए रखने का दावा करते हैं और रात में आतंकवाद फैलाते हैं।

पेटल गहलोत ने 9/11 हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की सेना के प्रमुख अकादमी के दरवाजे पर रह रहा था। यह वही संस्था है जिसके सामने आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सिर झुकाए। पेटल गहलोत ने शहबाज शरीफ के भाषण का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की जमकर तारीफ की थी।

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में एक पाकिस्तानी पत्रकार को तीखा जवाब दिया। पत्रकार ने उनसे आतंकवाद के बारे में सवाल किया था। पढ़ें पूरी खबर