अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) ने कुछ खुफिया दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों से पता चला है कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल है, जिन पर आतंकी संगठन अल-कायदा के पूर्व चीफ ओसामा बिन लादेन ने कभी हमला करने के बारे में सोचा था। CIA ने शुक्रवार को 2001 में न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमलों की 25वीं बरसी पर बिन लादेन से जुड़े 70 से ज़्यादा प्रेसिडेंशियल इंटेलिजेंस ब्रीफ जारी किए, जिसमें 100 से ज़्यादा पेज थे।

किन शहरों पर हमला करना चाहता था ओसामा?

28 अगस्त 1998 के प्रेसिडेंशियल ब्रीफ में बताया गया है कि बिन लादेन भारत समेत कई देशों पर हमले करना चाहता था। मेमो में जिन दूसरे देशों का ज़िक्र है, जिनके कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं, उनमें पाकिस्तान, मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, युगांडा और शायद नाइजीरिया शामिल हैं।

‘बिन लादेन टेररिस्ट नेटवर्क अभी भी खतरा’ टाइटल वाले इस दस्तावेज में जानकारी के सोर्स को हटा दिया गया है। इसमें किसी खास भारतीय टारगेट, हमले की तारीख या किसी सटीक ऑपरेशनल प्लान की पहचान नहीं की गई है।

दस्तावेज में कहा गया है, “नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ईस्ट एशिया में बिन लादेन का अच्छी तरह से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर उन रिपोर्ट्स को भरोसा दिलाता है कि वह इन इलाकों में भी US के हितों को टारगेट करेगा।”

इसमें यह अंदाज़ा लगाया गया है कि बिन लादेन और अफगानिस्तान में मौजूद दूसरे आतंकवादी नेता देश पर अमेरिकी हमलों में बच गए थे और उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क अभी भी ठीक है। आतंकवादी ग्रुप ने कुछ कैंपों में अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी थी और दूसरे कैंपों को शिफ्ट किया जा रहा था।

अमेरिका-ब्रिटेन पर और हमले करना चाहता था ओसामा बिन लादेन

इसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में अल-कायदा कैंपों पर अमेरिका के मिसाइल हमलों से कुछ घंटे पहले बिन लादेन अमेरिका और ब्रिटेन पर और हमले करने की फिराक में था। मेमो में आगे कहा गया है कि अल-कायदा चीफ हमले करने के लिए कम से कम 60 देशों में लोगों और सहयोगी ग्रुप्स के नेटवर्क को बुला सकता है।

CIA द्वारा जारी प्रेसिडेंशियल इंटेलिजेंस ब्रीफ्स का बंडल दिखाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1998 से 2001 तक कई बार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों को देश पर संभावित आतंकवादी हमले के बारे में चेतावनी दी थी। ये ब्रीफ बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति रहने के समय से शुरू होकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय तक के समय को कवर करते हैं।

CIA ने क्या कहा?

CIA ने एक बयान में कहा, “इन दस्तावेजों के जारी होने से अमेरिका के सबसे सेंसिटिव इंटेलिजेंस पब्लिकेशन पर (जो हमारे इतिहास के सबसे बुरे पलों में से एक से पहले और उसके अगले दिन का है) बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलती है।”

2001 में हुआ था हमला

11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकियों ने चार एयरलाइनर हाईजैक कर लिए थे। दो जेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकरा गए, जिससे मशहूर ऊंची इमारतें पूरी तरह गिर गईं। तीसरा जेट पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा जेट, जिसके बारे में माना जाता है कि वह व्हाइट हाउस या कांग्रेस को टारगेट कर रहा था। लेकिन यात्रियों के विरोध करने पर पेन्सिलवेनिया के एक मैदान में क्रैश हो गया।

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23 साल पहले यानी आज ही के दिन 11 सितम्बर 2001 को आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिकी यात्री विमानों पर कब्ज़ा कर लिया और उन्हें न्यूयॉर्क की दो गगनचुम्बी इमारतों से टकरा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गये। यह हमला सदी की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है, न केवल अमेरिकियों के लिए बल्कि विश्व के लिए भी। पढ़ें पूरी खबर