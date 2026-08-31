Mohan Bhagwat News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिकी न्यूयॉर्क और कनाडा के टोरंटों में कार्यक्रमों को संबोधित किया। उन्होंने हिंदू पहचान, विविधता, एकता और भारत की सभ्यतागत सोच पर विस्तार से बात की।

मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू शब्द को किसी एक भाषा, पूजा पद्धति या जीवनशैली तक सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदू विचारधारा की मूल भावना अलग-अलग विविधताओं को स्वीकार करने और उनमें मौजूद एकता को पहचानने की है। हिंदू सभी का सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। दुनिया में कहीं भी अगर किसी पर अत्याचार हुआ, तो उसे भारत में ही शरण मिली। आरएसएस प्रमुख ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि देश में जाति, पंथ और भाषाओं की अनेकता हमेशा से रही है। उनके मुताबिक, अलग-अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन एकता मूल वास्तविकता है। उन्होंने कहा, “कई जातियां हैं, कई पंथ हैं, कई भाषाएं हैं। सब कुछ अनेक है। विविधता स्वाभाविक है, जबकि एकता वास्तविकता है।” मोहन भागवत ने अपने संबोधन में सेवा और मानवता की भावना को भी हिंदू विचार से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा जरूरतमंदों की मदद करने की रही है और कई बार भारत ने बिना मांगे भी दूसरों की मदद की है। उन्होंने कहा, “जब भी दुनिया में कहीं भारत से मदद मांगी गई, भारत ने कभी मना नहीं किया। बल्कि बिना मांगे भी मदद का हाथ बढ़ाया। यही भारत की परंपरा और उसका डीएनए है।” इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि आपने यह बात सुनी होगी कि अगर हिंदू जागता है तो दुनिया जागती है। मोहन भागवत ने भारत के वैश्विक प्रभाव की तुलना केवल सैन्य या आर्थिक ताकत से करने के बजाय सेवा और मानवीय मूल्यों से की। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया पर अपना प्रभाव किसी महाशक्ति के रूप में नहीं बनाया, बल्कि अपने चरित्र और दुनिया की सेवा की वजह से विश्वगुरु बना। उन्होंने कहा, “कोई भारत को महाशक्ति कह सकता है, लेकिन भारत महाशक्ति नहीं था। उसने दुनिया की सेवा की और अपने चरित्र के कारण ‘विश्वगुरु’ बना, ‘महाशक्ति’ नहीं।” मोहन भागवत ने आगे कहा, “हमारे पूर्वजों ने मेक्सिको से साइबेरिया तक यात्रा की। उन्होंने पैदल चलकर हिमालय पार किया, छोटी नावों से दक्षिण पूर्व एशिया गए, लेकिन उन्होंने किसी देश पर विजय हासिल नहीं की। उन्होंने ज्ञान, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद का प्रसार किया, सभ्यतागत मूल्यों को बढ़ावा दिया। आज भी, जब कोई साधारण भारतीय किसी देश में जाता है, तो वहां के लोग नमस्कार करते हैं।” आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, “जो लोग खुले विचारों वाले और ज्ञानी हैं, वे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की अवधारणा को अपनाते हैं। यानी यह विश्वास कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। हालांकि, भौतिक दुनिया में लोग शरीर, आकार और रंग-रूप में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन असल में हम सब एक हैं। इसलिए, दूसरों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमने यह ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमें स्थायी खुशी और संतोष देता है।” वहीं, न्यूयॉर्क में आयोजित अहेड फोरम की ओर से आयोजित फेथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस में भागवत ने कहा, “एक बार मुस्लिमों ने एक बातचीत के दौरान मुझसे हिंदू राष्ट्र के आरएसएस के विचार के बारे मे पूछा था। उन्होंने कहा था कि क्या इसके मुताबिक मुस्लिमों को देश से भगा दिया जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, ये हिंदुत्व नहीं है। अगर कोई हिंदू सोचता है कि भारत में कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए तो वो फिर हिंदू नहीं रह जाता है।” आरएसएस प्रमुख ने कहा, “हम कितना कमाते हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि हम कितना बांटते हैं। आप करियर के बारे में सोचते हैं। क्या करियर का मतलब सिर्फ पैसा है? क्या करियर का मतलब सिर्फ भौतिक सुख-सुविधाएं हैं? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चार पुरुषार्थों में से ‘अर्थ’ और ‘काम’ भौतिक जीवन से जुड़े दो महत्वपूर्ण पुरुषार्थ हैं। हमारे उपनिषद भी हमें बताते हैं कि सिर्फ मोक्ष के पीछे नहीं भागना चाहिए, अगर दुनिया को आगे बढ़ाना है, तो भौतिक सफलता भी हासिल करनी होगी।” मोहन भागवत ने कहा, “हमारे शरीर, कपड़े, पूजा-पाठ, सब कुछ अलग-अलग होने के बावजूद, एक ही धागे से पिरोई गई माला के मोतियों की तरह, यह आत्मा हम सब में विद्यमान है और हम सब को जोड़ती है। यही शाश्वत, कभी न मिटने वाली खुशी का स्रोत है। साथ ही, यह हमें एक और बात बताती है कि आप दिखने में अलग हैं, लेकिन आप अलग नहीं हैं।” राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने कहा, “हमारा कर्तव्य क्या है? आप अमेरिका में हैं। आप अमेरिका में रहते हैं। आप अमेरिका में कमाते हैं। इसलिए आप अमेरिकी हैं और आपको अमेरिका के प्रति सच्चा व्यवहार करना चाहिए।” उन्होंने कहा, “प्रवासी भारतीयों का अपनी कर्मभूमि के प्रति कर्तव्य है। उन्हें इसे पूरा करना चाहिए। उन्हें अपनी कर्मभूमि के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए।”

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, “पहली बात तो यह है कि मोहन जी ने क्या कहा इस पर हम कभी टिप्पणी नहीं करते। लेकिन यह जो तत्व है, वह बिल्कुल सही तत्व है। क्योंकि हिंदुत्व की आत्मा क्या है? सहिष्णुता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता “हिंदू सभ्यता” है। इसका केवल एक कारण है, क्योंकि हमने अपने तत्वों को इतना मजबूत रखा कि दुनियाभर के आक्रमण होने के बाद सहिष्णुता से हमने उन आक्रमणों को भी झेला और उनमें से कई आक्रमणों को हमने अपने प्रवाह में समाहित कर लिया।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…