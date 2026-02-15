भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वहां उनसे रूसी तेल की खरीद को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत अपने हर फैसले को स्वतंत्र रूप से लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रणनीतिक स्वायत्तता भारत के इतिहास और राजनीतिक परंपरा का हमेशा से हिस्सा रही है। यह किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है।

ऑयल इकोनॉमी पर बोले जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे वैश्विक तेल अर्थव्यवस्था को समझाते हुए कहा कि आज का ऊर्जा बाजार काफी जटिल हो चुका है। कोई भी तेल कंपनी उपलब्धता, लागत और जोखिम का पूरा आकलन करने के बाद ही फैसला लेती है। उनके मुताबिक, दुनिया तेजी से बदल रही है और सभी देश अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत स्वतंत्र सोच के साथ अपना फैसला करेगा? इसका जवाब स्पष्ट रूप से ‘हाँ’ है।

एक ओर जहां एस. जयशंकर ने रूसी तेल को लेकर भारत की नीति स्पष्ट की, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि भारत ने वॉशिंगटन को आश्वासन दिया है कि वह रूसी तेल की अतिरिक्त खरीद नहीं करेगा।

मार्क रुबियो ने क्या कहा?

मार्क रुबियो ने कहा है कि भारत रूस से अतिरिक्त तेल नहीं खरीदेगा, ऐसी प्रतिबद्धता उसने दिखाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक भारत क्या वेनेजुएला से तेल लेने वाला है, इसे लेकर मोदी सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। अब समझने वाली बात यह है कि जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का एलान हुआ था, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के माध्यम से भारत को वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति हो सकती है। हालांकि, इस मुद्दे पर मार्क रुबियो ने अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है।

