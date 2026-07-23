फिलीपींस की राजधानी मनीला में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी ने मुलाकात की। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री वांय यी ने कहा कि चीन और भारत एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं है बल्कि साझेदार हैं और दोनों को खतरे के बजाय अवसर के तौर पर देखना चाहिए।

विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय मंचों पर बेहतर तालमेल और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात ने राह आगे बढ़ाई

चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, वांग यी ने बुधवार को कहा कि कजान और तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकातों ने चीन-भारत संबंधों को सुधार और विकास की सही राह पर आगे बढ़ाया है।

चीनी विदेश मंत्री ने कहा, “चीन और भारत एक-दूसरे के लिए पार्टनर हैं, कॉम्पिटिटर नहीं; और वे एक-दूसरे के लिए मौके हैं, खतरा नहीं।” उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच संस्थागत लेन-देन धीरे-धीरे फिर से शुरू हो गए हैं, बॉर्डर से सटे इलाकों में शांति और स्थिरता बनी हुई है और द्विपक्षीय व्यापार भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, “ये उपलब्धियां आसानी से नहीं मिली हैं और इनकी कद्र की जानी चाहिए।”

लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए- चीनी विदेश मंत्री

चीन और भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधि और ‘ग्लोबल साउथ’ का अहम सदस्य बताते हुए चीनी विदेश मंत्री ने कहा, “दोनों देशों को लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, बड़ी ताकतों के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक गति को मजबूत करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में तालमेल और सहयोग बढ़ाना चाहिए। साथ बहुध्रुवीयता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान देना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि चीन, दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करने, ऊंचे स्तर पर करीबी बातचीत बनाए रखने, व्यापार, मीडिया और लोगों के बीच आपसी मेलजोल में सहयोग बढ़ाने, संवेदनशील मुद्दों को सही ढंग से संभालने और आपसी सम्मान, आपसी भरोसे, साझा विकास और साझा समृद्धि के आधार पर पड़ोसी बड़ी ताकतों के शांति से साथ रहने का सही तरीका खोजने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है।

ब्रिक्स की भारत और चीन करेंगे अध्यक्षता

ब्रिक्स समूह का जिक्र करते हुए, वांग यी ने कहा कि भारत और चीन अगले दो सालों में बारी-बारी से इस समूह की अध्यक्षता करेंगे और उन्होंने “ग्रेटर ब्रिक्स सहयोग” सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “चीन इस साल ब्रिक्स समिट की सफल मेजबानी में भारत का समर्थन करना जारी रखेगा।”

चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों विदेश मंत्रियों ने ईरान और म्यांमार सहित आपसी चिंता के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की।

द्विपक्षीय संबंध आपसी सम्मान होना जरूरी- जयशंकर

वहीं, जयशंकर के अनुसार, उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि सीमावर्ती इलाकों में स्थिरता बनाए रखना सामान्य राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक जरूरी शर्त है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंध आपसी सम्मान, हितों और संवेदनशीलता पर आधारित होने चाहिए। बातचीत के दौरान, जयशंकर ने अपने समकक्ष के सामने अहम आर्थिक चिंताएं रखीं और बाजोर में प्रवेश की बाधाओं, बढ़ते व्यापार घाटे और अनिश्चित वैश्विक सप्लाई नेटवर्क की ओर ध्यान दिलाया।

दोनों देशों के राजनयिक प्रतिनिधि फिलीपींस की राजधानी में ‘एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स’ (ASEAN) के तहत होने वाली अहम मंत्री-स्तरीय चर्चाओं में हिस्सा लेने पहुंचे। पूर्वी लद्दाख में चार साल पहले शुरू हुए लंबे सैन्य गतिरोध के कारण पैदा हुए भारी तनाव के बाद, हाल ही में इन दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रगति हुई है।

प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर ही एक स्थिर और सहयोगी रिश्ता सबसे बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है।”

सीमा पर स्थिरता से कोई समझौता नहीं- विदेश मंत्री

उन्होंने आगे कहा, “ऐसा रिश्ता एक बहु-ध्रुवीय एशिया और बहु-ध्रुवीय दुनिया में अहम योगदान दे सकता है।” ‘लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल’ (LAC) पर शांति बनाए रखने की बेहद जरूरत को दोहराते हुए, जयशंकर ने कहा कि सीमा पर स्थिरता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जयशंकर ने कहा, “सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता सामान्य रिश्तों के लिए पहली शर्त है।

अक्टूबर 2024 से, दोनों पक्ष इस अहम मकसद को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, “इसके लिए हमें लगातार ध्यान देने की जरूरत होगी। इस क्षेत्र से जुड़े तंत्रों को पूरा समर्थन और मजबूत प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।”

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एक साल पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को ‘स्थगित’ कर दिया था। अब सरकार चिनाब नदी पर 5000 मेगावाट से ज्यादा संयुक्त क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं (hydropower projects) के तेजी से विकास और छह दशक पुरानी इस संधि पर नए सिरे से बातचीत की दिशा में आगे बढ़ रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें