भारत और चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में हुई बातचीत के दौरान सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में जल्द ठोस नतीजे हासिल करने के लिए वार्ता आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। मंगलवार को डोभाल और वांग ने बीजिंग में सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों (SR) की 25वें दौर की वार्ता की थी। भारतीय दूतावास ने बयान में कहा कि वार्ता के दौरान दोनों पक्ष आठ बिंदुओं को लेकर सहमति पर पहुंचे। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी दोनों पक्षों के बीच बनी इसी सहमति को जारी किया।

बयान में कहा गया, ”दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा मुद्दे के समाधान के लिए 2005 में किए गए समझौते और विशेष प्रतिनिधियों की वार्ताओं में बनी सहमति के अनुरूप सीमा मुद्दे के समाधान पर बातचीत आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।” इसमें कहा गया, ”डब्ल्यूएमसीसी (भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र) के तहत सीमांकन संबंधी विशेषज्ञ समूह सीमांकन को लेकर शीघ्र एवं ठोस नतीजे हासिल करने के लिए सीमा प्रबंधन पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।” बयान में कहा गया, ”इन दोनों समूहों का पहला काम अपने-अपने कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियों पर सहमति बनाना होगा।”

भारत चीन के बीच इन मामलों पर बनी सहमति

विशेष प्रतिनिधि वार्ता तंत्र के तहत हुई डोभाल-वांग वार्ता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रस्तावित भारत यात्रा से कुछ सप्ताह पहले हुई है। बयान में कहा गया, ”दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि जमीनी स्तर पर उत्पन्न किसी भी स्थिति से भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों और अन्य सहमत तंत्र समेत मौजूदा राजनयिक एवं सैन्य माध्यमों के जरिए तुरंत निपटा जाएगा। इससे मुद्दों का समाधान किया जा सके और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचा जा सके।”

बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए उचित क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर समझ बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। बयान में कहा गया, ”सीमा प्रबंधन उपायों में सुधार के उद्देश्य से जनरल स्तर की व्यवस्था/वरिष्ठतम सैन्य कमांडर बैठक (एसएचएमसी) के लिए दो अतिरिक्त बैठक स्थलों पर सहमति बनी। इसी तरह पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में सीमा पर सैन्य हॉटलाइन के दो अतिरिक्त माध्यम स्थापित करने पर भी सहमति जताई गई।” दोनों पक्ष सितंबर में सीमा पार नदियों पर भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक आयोजित करने और जल विज्ञान संबंधी आंकड़े साझा करने तथा संबंधित समझौता ज्ञापनों (MOU) के नवीनीकरण समेत विभिन्न मुद्दों पर संपर्क बनाए रखने पर भी सहमत हुए।

भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ELM) की स्थापना की थी। इसके तहत चीन बाढ़ के मौसम में भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों से संबंधित जल विज्ञान आंकड़े उपलब्ध कराता है।

दोनों पक्ष सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा और सहयोग बढ़ाने पर सहमत

बयान में कहा गया, ”भारतीय पक्ष ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भारतीयों की आधिकारिक कैलाश मानसरोवर यात्रा (KMY) के जत्थों की संख्या बढ़ाने के लिए चीनी पक्ष द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।” बयान में कहा गया, ”दोनों पक्षों ने तीन निर्धारित सीमा व्यापार केंद्रों को फिर से खोले जाने की सराहना की। दोनों पक्ष सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा और अन्य क्षेत्रों में आदान-प्रदान एवं सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में संवाद, शांति, परामर्श और सहयोग का माहौल बनाने के लिए मिलकर काम किया जा सके।”

इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ एवं स्थिर विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्ष विशेष प्रतिनिधियों की 26वें दौर की वार्ता 2027 में भारत में आयोजित करने पर सहमत हुए।

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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और उनके चीनी समकक्ष वांग यी (Wang Yi) ने मंगलवार को बीजिंग में सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। उन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण पर तेजी के साथ-साथ सीमा पार सहयोग पर चल रहे काम को जारी रखने के तरीकों पर चर्चा की। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- पीटीआई-भाषा)