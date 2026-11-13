India Crude Oil Import: भारत ने अक्तूबर में रूस से रिकार्ड 640 करोड़ यूरो(665.22 अरब रुपए) के ईंधन की खरीद की है। कच्चे तेल के आयात में तेज वृद्धि इसकी प्रमुख वजह रही। इससे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस का जीवाश्म ईंधन निर्यात से राजस्व दिसंबर, 2022 के बाद के सबसे ऊंचे मासिक स्तर पर पहुंच गया।

ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) के ‘भारत अक्तूबर, 2026 में रूस के जीवाश्म ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। उसने कुल 640 करोड़ यूरो के रूसी हाइड्रोकार्बन का आयात किया, जो जनवरी, 2022 से उपलब्ध आंकड़ों में उसका सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है।

रूस का सबसे बड़ खरीदार चीन

भारत की कुल खरीद में कच्चे तेल की हिस्सेदारी 91 फीसद रही, जिसका मूल्य 580 करोड़ यूरो था। कोयला (33.3 करोड़ यूरो) और तेल उत्पाद (23.2 करोड़ यूरो) शेष मासिक आयात में शामिल रहे।’ चीन, रूस के जीवाश्म र्इंधन का सबसे बड़ा वैश्विक खरीदार बना रहा। शीर्ष पांच आयातकों से रूस के निर्यात राजस्व में उसकी हिस्सेदारी 51 फीसद यानी 1,070 करोड़ यूरो रही।

सीआरईए ने कहा, ‘अक्तूबर, 2026 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में 10 फीसद बढ़ा। भारत की तीन सबसे बड़ी आयातक रिफाइनरी इकाइयों में रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ा। इनमें नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी में 12 फीसद, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी में 22 फीसद और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की पारादीप रिफाइनरी में 28 फीसद की मासिक वृद्धि हुई।’

जामनगर रिफाइनरी में सबसे ज्यादा आयात

सीआरईए ने कहा कि इस वृद्धि से जामनगर रिफाइनरी एक बार फिर समुद्र के रास्ते आने वाले रूसी कच्चे तेल की सबसे बड़ी आयातक बन गई है। अक्तूबर, 2026 में यूरोपीय संघ रूस के जीवाश्म र्इंधन का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। शीर्ष पांच आयातकों से रूस के निर्यात राजस्व में उसकी हिस्सेदारी 11 फीसद यानी 220 करोड़ यूरो थी।

तुर्की और ब्रुनेई भी खरीदते हैं रूसी तेल

सीआरईए के अनुसार, ‘इन उत्पादों के गंतव्यों में यूरोपीय संघ (120 करोड़ यूरो), आस्ट्रेलिया (27.1 करोड़ यूरो), अमेरिका (9.4 करोड़ यूरो) और न्यूजीलैंड (2.3 करोड़ यूरो) शामिल हैं। अनुमान है कि इनमें से 38.9 करोड़ यूरो के उत्पाद रूसी कच्चे तेल से तैयार किए गए थे।’

इस बीच, समुद्र के रास्ते कच्चे तेल के निर्यात से होने वाली कमाई 23 फीसद बढ़कर प्रतिदिन 35.2 करोड़ यूरो हो गई। सीआरईए के जनवरी, 2022 में आंकड़े जुटाना शुरू करने के बाद यह सबसे ऊंचा मासिक स्तर है। पाइपलाइन के जरिये कच्चे तेल के निर्यात से राजस्व में छह फीसद की वृद्धि हुई।

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