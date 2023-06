भारत को अमेरिका से मिलने वाले हैं अत्याधुनिक हथियार, पाकिस्तान को लगी मिर्ची

भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। जब से पीएम नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक अमेरिका दौरा हुआ है, कई बड़े करार कर लिए गए हैं। रक्षा की दिशा में भी नए कदम बढ़ाए गए हैं, अमेरिका से कई अत्याधुनिक हथियार मिलने जा रहे हैं। अब अमेरिका, भारत को हथियार सप्लाई करने वाला है, ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। उसकी तरफ से अमेरिका को आपत्ति जता दी गई है। एक जारी बयान में पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत को अत्याधुनिक हथियार देना दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता और पारंपरिक संतुलन को कमजोर करेगा, भारत उन हथियारों को पा ज्यादा उत्साहित हो जाएगा और उसी वजह से पाकिस्तान के सुरक्षा हित भी खतरे में पड़ जाएंगे। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को इस तरह से मिर्ची लगी हो, जब भी अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर भारत का साथ दिया, इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत की अमेरिका के साथ हुई डील की बात करें तो अमेरिका की GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच एक अहम करार हुआ है। इस डील के तहत GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) लड़ाकू जेट इंजन तैयार करेंगे। इसके अलावा GE एयरोस्पेस के जो अत्याधुनिक F414 इंजन हैं, उनका संयुक्त उत्पादन भी किया जाएगा। ऐसे में इस डील से भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत मिलेगी और तकनीकी मामले में वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बड़ी बात ये है कि जिस F414 इंजन के उत्पादन की बात हो रही है, वो पिछले तीस सालों से अमेरिकी नौसेना का अहम हिस्सा है। जिन भी फ्लाइट जेट में इस इंजन को लगाया गया है, वो 50 लाख से ज्यादा घंटों की उड़ान अब तक कर चुके हैं। यानी कि दूरी भी ज्यादा, ताकत भी ज्यादा और तकनीक भी एकदम नई।

